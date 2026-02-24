Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak nedir bu NFC özelliği?

BDDK, artan dolandırıcılık vakalarına karşı 22.00–06.00 saatleri arasında yapılacak yüklü para transferi ve bazı bankacılık işlemlerinde NFC ile kimlik doğrulamasını zorunlu hale getirdi. Telefonlarında NFC özelliği olmayan kullanıcılar ise bu saatlerde işlem yapabilmek için bankalara görüntülü bağlanarak onay vermek zorunda kalacak. Peki hangi telefonlarda NFC var, telefonunuzda NFC özelliği olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), artan dolandırıcılık vakalarına karşı bankalara yeni bir talimat gönderdi. Yeni düzenlemeyle birlikte gece saatlerinde yapılacak birçok bankacılık işlemine ek güvenlik adımı getirildi.

22.00–06.00 ARASINA KISITLAMA

Bankaların internet sitelerinde yayımladığı duyurulara göre, saat 22.00 ile 06.00 arasında gerçekleştirilecek yüklü para transferi, nakit avans ve internet alışverişi gibi işlemlerde NFC onayı zorunlu olacak. Özellikle 20 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde kimlik kartı ile NFC doğrulaması şart koşulacak. İşte 22.00 sonrasında NFC özellikli telefon şartı aranacak işlemler:

Telefonunda NFC özelliği bulunmayan kullanıcılar ise bu saatlerde işlem yapmak istemeleri halinde bankaların müşteri hizmetlerine görüntülü olarak bağlanarak kimlik doğrulaması yapmak zorunda kalacak.

AMAÇ DOLANDIRICILIĞI ENGELLEMEK

Emniyet raporlarına göre dolandırıcılık vakalarının önemli bir kısmı gece saatlerinde gerçekleşiyor. Hesap sahiplerinin genellikle uykuda olduğu bu zaman diliminde güvenlik açıklarının istismar edildiği belirtiliyor. BDDK'nın yeni uygulamayla gece işlemlerinde ek güvenlik katmanı oluşturarak dolandırıcılık riskini azaltmayı hedeflediği ifade ediliyor. Yeni düzenleme, özellikle eski model ve NFC özelliği bulunmayan telefon kullanıcılarını doğrudan etkileyecek.

TELEFONUMDADA NFC ÖZELLİĞİ VAR MI NASIL ANLAŞILIR? Kimlikle cep telefonu numarası doğrulama işlemi için güvendiğiniz bir kişiye ait NFC özelliği olan bir cihazı da (cep telefonu, tablet vb.) kullanabilirsiniz. Kullanacağınız cihazda NFC özelliği olup olmadığını bilmiyorsanız telefonun “Ayarlar” menüsünde NFC yazıp aratarak öğrenebilirsiniz. NFC NEDİR?

NFC, cihaza ait bir özellik olup, cihazın yakında bulunan başka bir cihaz ya da çiple iletişim kurmasını sağlayan bir teknolojidir. Bu teknolojiyi kullanan cihazlar veya kartlar birbirlerine dokundurularak veya yakın mesafeye getirilerek iki yönlü iletişim sağlanabilir. NFC özelliği olan telefonlarla bankalar ve e devlette cihaz eşleşmesi sağlanıyor. Bu sayede hesaba giriş yapıldığında 'eşleşen cihaz' olup olmadığına bakılıyor.

NFC ÖZELLİĞİ OLAN TELEFONLAR

iPhone'da NFC özelliği iphone 7 ve sonrasındaki tüm modellerde bulunuyor. iPhone’larda NFC özelliği arka planda otomatik çalışır, ekstra uygulama gerektirmez.

Android Telefonlar:

Android cihazlarda durum biraz daha karmaşık olabilir. Aynı markanın bazı modellerinde NFC varken, bazılarında bulunmaz. Cihazınızın ayarlar menüsünde “NFC” ya da “Temassız Ödeme” bölümü varsa, cihazınız destekliyordur.

Nasıl anlarım?: Ayarlar > Bağlantılar > Diğer bağlantı ayarları > NFC Ya da doğrudan ayarlar arama kutusuna “NFC” yazıp bulabilirsiniz.