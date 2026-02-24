NFC özelliği hangi telefon modellerinde var NFC nasıl ayarlanır banka için şart
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), artan dolandırıcılık vakalarına karşı bankalara yeni bir talimat gönderdi. Yeni düzenlemeyle birlikte gece 22.00'dan sabah saat 06.00'a kadar NFC özelliği olmayan telefonlardan yapılan para transferleri gerçekleşmeyecek. Bunun sebebi dolandırıcılığın önüne geçmek. NFC iki adımlı güvenlik doğrulaması için gerekli. Peki NFC özelliği olan telefonlar hangileri, cep telefonunda NFC özelliğine nasıl bakılır nasıl ayarlama yapılır...Abone ol
Bankaların internet sitelerinde yayımladığı duyurulara göre, saat 22.00 ile 06.00 arasında gerçekleştirilecek yüklü para transferi, nakit avans ve internet alışverişi gibi işlemlerde NFC onayı zorunlu olacak. Özellikle 20 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde kimlik kartı ile NFC doğrulaması şart koşulacak. Telefonunda NFC özelliği bulunmayan kullanıcılar ise bu saatlerde işlem yapmak istemeleri halinde bankaların müşteri hizmetlerine görüntülü olarak bağlanarak kimlik doğrulaması yapmak zorunda kalacak.
TELEFONUMDA NFC ÖZELLİĞİ VAR MI NASIL ANLAŞILIR?
Kimlikle cep telefonu numarası doğrulama işlemi için güvendiğiniz bir kişiye ait NFC özelliği olan bir cihazı da (cep telefonu, tablet vb.) kullanabilirsiniz. Kullanacağınız cihazda NFC özelliği olup olmadığını bilmiyorsanız telefonun “Ayarlar” menüsünde NFC yazıp aratarak öğrenebilirsiniz.
NFC NEDİR?
NFC, cihaza ait bir özellik olup, cihazın yakında bulunan başka bir cihaz ya da çiple iletişim kurmasını sağlayan bir teknolojidir. Bu teknolojiyi kullanan cihazlar veya kartlar birbirlerine dokundurularak veya yakın mesafeye getirilerek iki yönlü iletişim sağlanabilir. NFC özelliği olan telefonlarla bankalar ve e devlette cihaz eşleşmesi sağlanıyor. Bu sayede hesaba giriş yapıldığında 'eşleşen cihaz' olup olmadığına bakılıyor.
NFC ÖZELLİĞİ OLAN TELEFONLAR
iPhone'da NFC özelliği iphone 7 ve sonrasındaki tüm modellerde bulunuyor. iPhone 7 / 7 Plus
iPhone 8 / 8 Plus
iPhone X
iPhone XR / XS / XS Max
iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max
iPhone SE (2020 ve sonrası)
iPhone 12 / 12 Mini / 12 Pro / 12 Pro Max
iPhone 13 / 13 Mini / 13 Pro / 13 Pro Max
iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max
iPhone 15 , iPhone 16 ve iPhone 17'nin tüm modelleri.
iPhone’larda NFC özelliği arka planda otomatik çalışır, ekstra uygulama gerektirmez.
Android Telefonlar:
Android cihazlarda durum biraz daha karmaşık olabilir. Aynı markanın bazı modellerinde NFC varken, bazılarında bulunmaz. Cihazınızın ayarlar menüsünde “NFC” ya da “Temassız Ödeme” bölümü varsa, cihazınız destekliyordur.
Nasıl anlarım?: Ayarlar > Bağlantılar > Diğer bağlantı ayarları > NFC Ya da doğrudan ayarlar arama kutusuna “NFC” yazıp bulabilirsiniz.
NFC Samsung'da hangi modellerde var
Samsung Galaxy S serisi: S6’dan itibaren tüm modeller
Galaxy Note serisi: Note 5 ve sonrası
Galaxy A serisi: A50, A70, A72, A73, A90, A34, A54
Galaxy Z Fold / Flip serisi (tüm modeller)
Xiaomi
Mi 8 ve sonrası Mi serisi
Mi Mix 2S ve sonrası
Redmi Note 8 Pro, Note 9 Pro, Note 10 Pro, Note 11 Pro, Note 12 Pro
Poco X3 NFC, Poco F3, Poco X5 serisi
Oppo
Oppo Reno 5 ve sonrası
Find X serisi
A94 5G ve sonrası
Huawei
P serisi: P10 ve sonrası
Mate serisi: Mate 10 ve sonrası
Nova 8 ve sonrası
OnePlus
OnePlus 5 ve sonrası tüm modeller
Google Pixel
Pixel 2 ve sonrası tüm modeller (tam NFC desteği vardır)
Vivo / Realme / Tecno
Realme GT, Realme 9 Pro+
Vivo Y70 ve üst modeller
Tecno Phantom X ve üst modeller