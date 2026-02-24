NFC özelliği hangi telefon modellerinde var NFC nasıl ayarlanır banka için şart

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), artan dolandırıcılık vakalarına karşı bankalara yeni bir talimat gönderdi. Yeni düzenlemeyle birlikte gece 22.00'dan sabah saat 06.00'a kadar NFC özelliği olmayan telefonlardan yapılan para transferleri gerçekleşmeyecek. Bunun sebebi dolandırıcılığın önüne geçmek. NFC iki adımlı güvenlik doğrulaması için gerekli. Peki NFC özelliği olan telefonlar hangileri, cep telefonunda NFC özelliğine nasıl bakılır nasıl ayarlama yapılır...

Bankaların internet sitelerinde yayımladığı duyurulara göre, saat 22.00 ile 06.00 arasında gerçekleştirilecek yüklü para transferi, nakit avans ve internet alışverişi gibi işlemlerde NFC onayı zorunlu olacak. Özellikle 20 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde kimlik kartı ile NFC doğrulaması şart koşulacak. Telefonunda NFC özelliği bulunmayan kullanıcılar ise bu saatlerde işlem yapmak istemeleri halinde bankaların müşteri hizmetlerine görüntülü olarak bağlanarak kimlik doğrulaması yapmak zorunda kalacak.

TELEFONUMDA NFC ÖZELLİĞİ VAR MI NASIL ANLAŞILIR?

Kimlikle cep telefonu numarası doğrulama işlemi için güvendiğiniz bir kişiye ait NFC özelliği olan bir cihazı da (cep telefonu, tablet vb.) kullanabilirsiniz. Kullanacağınız cihazda NFC özelliği olup olmadığını bilmiyorsanız telefonun “Ayarlar” menüsünde NFC yazıp aratarak öğrenebilirsiniz.

NFC NEDİR?

NFC, cihaza ait bir özellik olup, cihazın yakında bulunan başka bir cihaz ya da çiple iletişim kurmasını sağlayan bir teknolojidir. Bu teknolojiyi kullanan cihazlar veya kartlar birbirlerine dokundurularak veya yakın mesafeye getirilerek iki yönlü iletişim sağlanabilir. NFC özelliği olan telefonlarla bankalar ve e devlette cihaz eşleşmesi sağlanıyor. Bu sayede hesaba giriş yapıldığında 'eşleşen cihaz' olup olmadığına bakılıyor.

NFC ÖZELLİĞİ OLAN TELEFONLAR

iPhone'da NFC özelliği iphone 7 ve sonrasındaki tüm modellerde bulunuyor. iPhone 7 / 7 Plus

iPhone 8 / 8 Plus

iPhone X

iPhone XR / XS / XS Max

iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max

iPhone SE (2020 ve sonrası)

iPhone 12 / 12 Mini / 12 Pro / 12 Pro Max

iPhone 13 / 13 Mini / 13 Pro / 13 Pro Max

iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max

iPhone 15 , iPhone 16 ve iPhone 17'nin tüm modelleri.

iPhone’larda NFC özelliği arka planda otomatik çalışır, ekstra uygulama gerektirmez.

Android Telefonlar:

Android cihazlarda durum biraz daha karmaşık olabilir. Aynı markanın bazı modellerinde NFC varken, bazılarında bulunmaz. Cihazınızın ayarlar menüsünde “NFC” ya da “Temassız Ödeme” bölümü varsa, cihazınız destekliyordur.

Nasıl anlarım?: Ayarlar > Bağlantılar > Diğer bağlantı ayarları > NFC Ya da doğrudan ayarlar arama kutusuna “NFC” yazıp bulabilirsiniz.

NFC Samsung'da hangi modellerde var

Samsung Galaxy S serisi: S6’dan itibaren tüm modeller

Galaxy Note serisi: Note 5 ve sonrası

Galaxy A serisi: A50, A70, A72, A73, A90, A34, A54

Galaxy Z Fold / Flip serisi (tüm modeller)



Xiaomi

Mi 8 ve sonrası Mi serisi

Mi Mix 2S ve sonrası

Redmi Note 8 Pro, Note 9 Pro, Note 10 Pro, Note 11 Pro, Note 12 Pro

Poco X3 NFC, Poco F3, Poco X5 serisi



Oppo

Oppo Reno 5 ve sonrası

Find X serisi

A94 5G ve sonrası



Huawei

P serisi: P10 ve sonrası

Mate serisi: Mate 10 ve sonrası

Nova 8 ve sonrası

OnePlus

OnePlus 5 ve sonrası tüm modeller



Google Pixel

Pixel 2 ve sonrası tüm modeller (tam NFC desteği vardır)

Vivo / Realme / Tecno

Realme GT, Realme 9 Pro+

Vivo Y70 ve üst modeller

Tecno Phantom X ve üst modeller