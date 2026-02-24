BIST 14.059
Uğur Çalışkan'a ne oldu? 5 gündür haber yok, her taşın altına bakılıyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ailesinin 5 gündür haber alamadığı 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Çalışkan'ın ailesi, çocuklarına ulaşamadıkları için 19 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edildi

Bunun üzerine psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Çalışkan'ın bulunması için jandarma ekiplerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ormanlık alan aranıyor

Ekipler, çalışmalarını Serinyol Mahallesi üzerindeki ormanlık alanda yoğunlaştırdı.

