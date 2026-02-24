Fenomen Mika Raun'un uyuşturucu test sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Mika Raun (Mikail Can Kurnaz) ile Batuhan Can’ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan cinsiyetini terk eden 'Mika Raun' takma isimli sözde fenomen Mikail Can Kurnaz ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "ünlülere yönelik uyuşturucu" soruşturmasında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Mika Raun, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.