BIST 14.051
DOLAR 43,86
EURO 51,68
ALTIN 7.253,36
HABER /  GÜNCEL

Fenomen Mika Raun'un uyuşturucu test sonucu belli oldu

Fenomen Mika Raun'un uyuşturucu test sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Mika Raun (Mikail Can Kurnaz) ile Batuhan Can’ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Abone ol

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan cinsiyetini terk eden 'Mika Raun' takma isimli sözde fenomen Mikail Can Kurnaz ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "ünlülere yönelik uyuşturucu" soruşturmasında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Mika Raun, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
5 saatlik mesafe 2 saate düşecek! 6 ili birbirine bağlayacak
5 saatlik mesafe 2 saate düşecek! 6 ili birbirine bağlayacak
Bakan Gürlek’ten yargı bağımsızlığı vurgusu: Hepimizin ortak görevi
Bakan Gürlek’ten yargı bağımsızlığı vurgusu: Hepimizin ortak görevi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi: Barışçıl nükleerden asla vazgeçmeyeceğiz
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi: Barışçıl nükleerden asla vazgeçmeyeceğiz
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti
Mustafa Çiftçi: Çocuklarımıza trafik bilinci kazandırmayı hedefliyoruz
Mustafa Çiftçi: Çocuklarımıza trafik bilinci kazandırmayı hedefliyoruz
Süper Lig'de teknik direktör ayrılığı! Resmen açıklandı
Süper Lig'de teknik direktör ayrılığı! Resmen açıklandı
Meksika'da ortalık savaş alanına döndü! 9 bin asker konuşlandırıldı
Meksika'da ortalık savaş alanına döndü! 9 bin asker konuşlandırıldı
Diyarbakır'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı
Manisa’da 16 yıllık kayıp dosyasında şok itiraf! Cesedin yerini söyledi...
Manisa’da 16 yıllık kayıp dosyasında şok itiraf! Cesedin yerini söyledi...
Yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor
Yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor
Arda Kardeşler hakemliği bıraktı
Arda Kardeşler hakemliği bıraktı
64 bin 195 kişi organ bağışçısı oldu
64 bin 195 kişi organ bağışçısı oldu