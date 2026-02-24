BIST 14.051
Mustafa Çiftçi: Çocuklarımıza trafik bilinci kazandırmayı hedefliyoruz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'nde düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinliğinde, çocuklara küçük yaşlardan itibaren trafik bilinci kazandırmayı hedeflediklerini ve bu konuda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

Çiftçi, etkinlikler çerçevesinde kurulan İçişleri Bakanlığı standını ziyaret etti.

"ÇALIŞMALARIMIZDA MİLLETİN DUASI VAR"

Programa katılanlar arasında, milletin huzuru için nöbet tutan, canı pahasına ay yıldızlı bayrağı yere düşürmeyen kahramanların yer aldığını söyleyen Çiftçi, "Polisimizin şehirlerin kalbindeki devriyesinde, jandarmamızın dağ başındaki karakolunda, sahil güvenliğimiz dalgalarla mücadele eden gemilerinde ve güvenlik korucularımızın sınır hattındaki vakur duruşunda milletimizin duası, devletimizin vakarı ve kararlılığı vardır." diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZA TRAFİK BİLİNCİ KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Trafik kültürünün önemine değinen Bakan Çiftçi, "Emniyet ve jandarma birimlerimiz; siber suçlarla mücadeleden çeşitli daire başkanlıklarına kadar birçok alanda vatandaşlarımızı bilgilendirici faaliyetler yürütüyor. Özellikle Trafik Daire Başkanlığımız tarafından çocuklarımıza yönelik hazırlanan eğitim programları büyük önem taşıyor.

Kurulan sınıf ortamında çocuklarımıza öncelikle trafik kurallarıyla ilgili teorik eğitim veriliyor. Ardından uygulama alanında akülü araçlar ve bisikletler eşliğinde trafik ışıklarını, levhaları ve temel kuralları deneyimleyerek öğrenme imkanı buluyorlar.

Bu anlayışla çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren trafik bilinci kazandırmayı hedefliyoruz. Böylece hem bilinçli bireyler yetişmesine katkı sağlanıyor hem de çocuklarımız burada keyifli ve verimli vakit geçiriyor. Nice ramazanlara, özel gün, gece ve bayramlara kavuşmak nasip olsun İnşallah" dedi.

