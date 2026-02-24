Bakan Gürlek’ten yargı bağımsızlığı vurgusu: Hepimizin ortak görevi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK tarafından Ankara Hakimevi’nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, yargı bağımsızlığının vazgeçilmez bir ilke olduğunu ve güçlü bir yargının güçlü kurumlar ile meslek onuruna dayandığını söyledi. Yargı mensuplarının ağır bir emanet taşıdığını belirten Gürlek, liyakat, mesleki teminat ve adalet hizmetinin saygınlığının korunmasının öncelikleri olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yargı bağımsızlığı bizim için bir temenni değil, vazgeçilmez bir ilkedir. Güçlü bir yargı, güçlü kurumlarla ve güçlü bir meslek onuruyla ayakta durur." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Ankara Hakimevi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada, HSK üyelerine ve çalışanlarına hitap eden Gürlek, ramazanın aynı zamanda iç muhasebe ayı ve bir arınma iklimi olduğunu belirtti.

Adaletin her şeyden önce vicdanlarda başladığını, kanunla şekillendiğini ve hükümle hayat bulduğunu söyleyen Bakan Gürlek, yargı mensuplarının ağır bir emanet taşıdıklarını bildirdi.

Gürlek, şöyle devam etti:

"Bu teşkilatın içinden gelmiş bir meslektaşınız olarak şunu gönül rahatlığıyla söylüyorum, yargı görevi sadece bilgi değil, sabır, vakar ve güçlü bir vicdan gerektirir. Hakimler ve Savcılar Kurulu ise bu büyük emanetin kurumsal teminatıdır. Kurulumuzun verdiği her karar, sadece bir atama ya da terfi işlemi değil, aynı zamanda yargı teşkilatımızın geleceğine dair bir istikamet belirlemesidir. Bu yönüyle sorumluluğumuz büyüktür."

Yargı teşkilatının üzerindeki iş yükünün farkında olduğunu dile getiren Gürlek, şunları kaydetti:

"Toplumsal beklentinin ağırlığını biliyorum. Zaman zaman yargının üzerinde oluşan tartışma ikliminin sizi nasıl yorduğunu da görüyorum ama şundan emin olun, bu teşkilat sahipsiz değildir. Her birinizin mesleki teminatının korunması, liyakatin güçlendirilmesi ve adalet hizmetinin saygınlığının muhafazası bizim önceliğimizdir. Yargı teşkilatımızın vakarını ve meslek onurunu korumak hepimizin ortak görevidir. Adalet yalnızca doğru karar vermek değildir, aynı zamanda toplumun o kararın adil olduğuna inanmasını sağlamaktır. Güven, en kıymetli sermayemizdir."