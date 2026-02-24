BIST 14.051
Manisa’da 16 yıllık kayıp dosyasında şok itiraf! Cesedin yerini söyledi...

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 2009 yılından bu yana haber alınamayan Ebru K’nin öldürüldüğü iddiasıyla eski eniştesi, ablası ve iki üvey kardeşi gözaltına alındı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüpheli Ufuk K’nin cinayeti itiraf ederek cesedin yerini gösterdiği, Kemalpaşa ilçesinde yapılan kazıda kayıp kadına ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarının bulunduğu belirtildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, 2009 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Ebru K'yi öldürdükleri iddiasıyla eski eniştesi, ablası ve 2 üvey kardeşi gözaltına alındı.

Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde yaşayan Münevver K. (60), 1 Ekim 2025'te jandarmaya başvurarak, 2009 yılının aralık ayında 17 yaşındaki kızı Ebru K'nin evden kendi isteğiyle ayrıldığını ve o tarihten itibaren bir daha kendisinden haber alamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Ekipler, Ebru K'nin eski eniştesi Ufuk K. (55) ile bir süre ilişki yaşadığı ve hamile kaldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturmayı genişletti.

Bu kapsamda şüphelilerin çeşitli dönemlerde kullandıkları değerlendirilen 25 GSM hattının HTS kayıtları, tanık beyanları, saha araştırmaları ve teknik takip sonucunda Ebru K'nin ablası Fatma K. (36), üvey kardeşleri Mustafa K. (46), Arif K. (42) ve eski eniştesi Ufuk K. hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler, Manisa, İzmir ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Ufuk K'nin ifadesinde cinayeti itiraf ettiği ve cesedin yerini gösterebileceğini beyan etmesi üzerine, Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki bir bahçede kazı çalışması yaptı.

Çalışmada kayıp kadına ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kemik parçası bulundu.

Kemikler kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şüphelilerin gözaltı sürelerinin soruşturma kapsamında uzatıldığı öğrenildi.

