5 saatlik mesafe 2 saate düşecek! 6 ili birbirine bağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon-Samsun arasındaki ulaşım mesafesinin 2 saate düşeceğini duyurdu. Uraloğlu, dev proje ile 6 ilin birbirine bağlanacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon; Siyaset, Bürokrasi ve İş Dünyası ile İftar Programı’nda konuştu. Bakan Uraloğlu, “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demiryolu projemiz ile Samsun’dan itibaren; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlamış olacağız” dedi.

'TRABZON'U TANITTIK, TRABZONLUYU SEVDİRDİK'

Bakan Uraloğlu, hangi şehirde olurlarsa olsunlar Trabzonluların içlerinde bitmeyen bir memleket özlemi taşıdığını dile getirerek “İçimizdeki Karadeniz inadıyla dünyanın neresine gidersek gidelim; her yerde aynı dik duruşumuzu koruruz. Toprağımızın kokusu, yaylalarımızın dumanı, soğuğu, ormanlarımızın yeşili, denizimizin mavisi damarlarımızda akar. Bizim için Trabzon, sadece bir şehir değil; bir aşk, bir meydan okuma, bir duruştur. Ve en önemlisi: mert, sözünün eri, yüreği dağ gibi, eli açık uşaklarımız, çalışkan kadınlarımız, Trabzonlularımız…” şeklinde konuştu.

Bu toprağın evlatları olarak memlekete hizmet ettiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ama nereye gidersek gidelim, içimizdeki Trabzon’u, o bordo-mavi tutkuyu, o pes etmeyen ruhu hiç bırakmadık. Derneklerimizde horon teptik, kemençeyle coştuk, hüzünlendik. ‘Doğduğun yer değil, doyduğun yer’ derler ya… biz doyduğumuz yerde de doğduğumuz yeri unutmadık. Trabzon’u tanıttık, Trabzonluyu sevdirdik.”

260 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YARDIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Trabzon’un ulaşım ve iletişim altyapısına 260 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “56 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 266 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 89 kilometreden yaklaşık 560 kilometreye yükselttik. Karadeniz Sahil Yolu’nu tamamladık, Uzungöl Turizm Merkezi Yolu, Tanjant Yolu gibi önemli projeleri hizmete sunduk. Avrupa’nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli Zigana Tüneli’ni inşa ettik. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle Boztepe Tünelini açtık.” açıklamasında bulundu.

Bugün itibarıyla; Kanuni Bulvarı Yolu, Trabzon-Maçka Yolu ve Trabzon Güney Çevre Yolu gibi 23 karayolu projesine devam ettiklerini dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Şehir içi trafiğine nefes aldıracak Kanuni Bulvarı’nda sona yaklaştık. Trabzon Güney Çevre Yolu’muzu da iki kesim halinde hayata geçiriyoruz. Birinci etabında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu projeyle, Karadeniz Sahil Yolu’nun özellikle Akçaabat-Arsin arasındaki kesiminde şehir içi trafiği ve özellikle Sarp Sınır Kapısı’na yönelen ağır transit trafiği birbirinden ayıracağız.”

Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demiryolu

Hem şehri modern bir kent içi raylı sistemle donatacak hem de hızlı tren ile tanıştıracak dev projelerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı ve AK Parti hükümetlerinin vizyonuyla hayata geçtiğini kaydeden Uraloğlu, “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demiryolu projemiz ile Samsun’dan itibaren; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlamış olacağız. Yapım çalışmalarına da Kırıkkale-Çorum arasında başladık. Bu sene de kalan kesimin ihalesini gerçekleştirmiş olacağız.” diye konuştu.