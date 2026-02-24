Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar programında güvenlik güçlerine net mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli ve Güvenlik Korucuları ile İftar programında yaptığı konuşmada, Malazgirt’ten 15 Temmuz’a kadar vatan uğruna şehit olanları rahmetle andı ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli ve Güvenlik Korucuları ile İftar programında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bu güzel ve anlamlı buluşma vesilesiyle Malazgirt'ten, İstiklal Harbi'ne, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 15 Temmuz'a kadar mukaddes bildiğimiz değerler uğruna şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Şehadet ve gaza bilincini hayatının merkezine koyarak çocuklarına "ya şehit ol ya gazi" diyerek uğurlayan tüm anne babaların ellerinden öpüyorum.

Hudut bölgelerimizde, dağlarda, denizlerde, yurt dışı misyonlarımızda görev yapan ve nöbet tutan; vatanı ve milleti için canını ortaya koyan güvenlik görevlerimize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Rabbim sizleri her türlü saldırıdan muhafaza etsin diye dua ediyorum.

Çok kıymetli kardeşlerim atalarımızın altın değerindeki hikmetli sözlerinden biri de "Birlik olmadan dirlik olmaz" manifestosudur. Ucunda şehadet olsa bir hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan dirliğimize ve birliğimizi koruyan sizlersiniz.

'GİRDİĞİ KABIN RENGİNİ ALAN OMURGASIZ VATAN HAİNLERİNE KARŞI DURAN SİZLERSİNİZ'

Emniyet güçlerimiz yakın tarihte başka ülkelerle kıyaslanmayacak şekilde büyük mücadeleler vermiş, devletimize yönelik her saldırı, oyunu boşa çıkarmıştır. Hiçbir ayrım yapmadan terör örgütleriyle mücadelede destanlar yazan sizlersiniz. Organize suç örgütlerine nefes aldırmayan sizlersiniz. Zehir tüccarlarına, çetelerine, kendilerini devletten ve milletten üstün gören küstahlara göz açtırmayanlar sizlersiniz.

Bukalemun gibi sürekli renk değiştiren, girdiği kabın rengini alan omurgasız vatan hainlerinin 15 Temmuz gecesi karşı duran sizlersiniz.

Polisiyle, bekçisiyle, jandarmasıyla, sahil güvenliğiyle, güvenlik korucusuyla, İçişleri Bakanlığımız tüm mensuplarını canı gönülden tebrik ediyorum.

'DEMOKRASİMİZE KİM SALDIRIRSA TEPELERİNE BİNMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak her birinizle gurur duyduğumu bilmenizi isterim. İnsanımız huzurunu kim bozarsa, devletimizin güvenliğine kim el uzatırsa, özgürlüklerimize ve demokrasimize kim saldırırsa tepelerine binmeye devam edeceğiz. 23 yıldır olduğu gibi bundan sonrada güvenlik birimlerimizin vazifelerini rahatça ifa edebilmeleri için üzerimize ne düşüyorsa yapacak, sizleri her açıdan desteklemeyi inşallah sürdüreceğiz.

Biz tarih boyunca birilerinin gölgesinde kalmayı, birilerinin gölgesine sığınmayı zül addetmiş, hür olarak yaşamayı gölge olarak sadece ay-yıldızlı al bayrağın gölgesini biliriz.

86 milyon için en güvenli yer ay-yıldızlı al bayrağımızın huzur veren gölgesidir.

'HER OYUNU BOZACAK, HER KOMPLOYU BOŞA ÇIKARACAK HAZIRLIĞIMIZ VAR'

Hemen her gün yeni bir krizin baş gösterdiği coğrafyamızda her hamlemizi incelikle planlıyor, her adımımızı dikkatle atıyoruz. Şunun sizin ve aileleriniz çok iyi bilmesini istiyorum; her hesaba karşı unutmayın bizim de hesabımız var.

Her oyunu bozacak, her komployu boşa çıkaracak hazırlığımız var. Ne yapıyorsak 23 yılın tecrübesiyle ince bir siyasetle, çok iyi planlanmış bir stratejiyle yapıyoruz. Her detayını adım adım belirlediğimiz stratejilerimizi sabırla, sükunetle ve kararlılıkla hayata geçiyoruz.

Dostlarımız kadar hasımlarımızın da çok iyi gördüğü ve kabul ettiği üzere Türkiye bugün çok güçlüdür, muktedirdir, inisiyatif ve irade sahibidir

Yeniden şekillenen dünya sisteminde bölgesinin kutup başı olarak yerini pekiştiren bir Türkiye'yi süratle inşa ediyoruz.

Hamd olsun bugün ülkemizin her karşısında huzur ve emniyet hakim. Türkiye'nin batısı ne kadar güvenliyse doğusu da o kadar güvenli. Yıllarca terör tehdidi sebebiyle gidilemeyen yerlerde artık çobanlar koyun otlatıyor. Yatırım, istihdam artıyor. Esnafın ve çiftçinin yüzü gülüyor. Gabar'da olduğu gibi yıllarca atıl kalan petrolün ülkemize kazandırılmasıyla 86 milyonun refah seviyesi artıyor.

Ekonomimize 2 trilyon doları aşan terör riski ortadan kalktıkça Türk, Kürt, Arap fark etmeksizin aziz milletimizin bütün fertleri kazanıyor.

'TÜRKİYE ARTIK FARKLI BİR LİGİN OYUNCUSU HALİNE GELİYOR'

Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusu haline geliyor.

Şimdi Terörsüz Türkiye süreci ile inşallah tüm bu başarıları bir adım ileri taşıyor, ülkemizin kazanç hanesine silinmeyecek bir şekilde yazdırıyoruz. Bu süreci ilmek ilmek dokuyoruz. Küllerinden yeniden doğan bir millet olarak hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Anaların ağlamadığı, ocakların ateşlere düşmediği bir Türkiye'yi inşallah birlikte inşa edeceğiz.

Terörsüz Türkiye sürecinde varılan nokta sizlerin kahramanlığı, gazilerimizin cesareti ve kalbimizin en mutena köşesinde hatıralarını yaşattığımız aziz şehitlerimizin destansı direnişin eseridir. Kahramanlar yurdu yaşatmak için vardır.