Xabi Alonso, Arda Güler'i dev kulübe transfer ediyor

Xabi Alonso'nun yeni sezonda Liverpool'un başına geçeceği ve Real Madrid'den eski öğrencisi Arda Güler'i transfer edeceği iddia edildi.

Real Madrid'de Xabi Alonso döneminde bulduğu şanslar ve ilk 11 istikrarıyla dünya futbolunda adından söz ettirmeye başlayan Arda Güler, yeni sezonda sürpriz bir transfer yapabilir.

XABİ VE ARDA LİVERPOOL'A GİDİYOR

Fichajes'te yer alan haberde, 2026/27 sezonunda Liverpool'u çalıştıracağı iddia edilen Xabi Alonso'nun ilk transfer isteğinin Arda Güler olduğu öne sürüldü. İngiliz devinin bu transferi gerçekleştirmek için 90 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği aktarıldı.

"BİR SÖYLENTİ OLMAKTAN ÇIKACAKTIR"

Haberde, "Liverpool için bu transfer, muazzam potansiyele sahip bir oyuncuya yapılacak iddialı bir yatırım anlamına gelir. Güler içinse, kendisine tamamen güvenen bir teknik direktörle yeniden bir araya gelme fırsatı demektir. Yaz ayları, teknik direktörlük ve transfer piyasasında değişiklikler vaat ediyor. Eğer Xabi Alonso Liverpool'un başına geçerse, Arda Güler'i Anfield'da görme ihtimali sadece bir söylenti olmaktan çıkıp gerçek bir görüşme konusu haline gelecektir." ifadeleri yer aldı.

