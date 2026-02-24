Onsuz maç kazanılmıyordu! Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar
Victor Osimhen'in forma giyemediği maçlarda puan kaybeden Galatasaray'da teknik heyet, bundan sonra ağır sakatlığı olmadığı sürece Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'i dinlendirmeme kararı aldı.
Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk,Juventus maçını düşünerek TÜMOSAN Konyaspor maçında rotasyon yapmış ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.
Victor Osimhen'in forma giymediği müsabakalarda puan kaybeden Galatasaray'da teknik heyet yeni bir karar aldı.
OSIMHEN SAKATLANMADIĞI SÜRECE ilk 11'DE
Buna doğrultuda Osimhen, ağır bir sakatlık yaşamadığı sürece her maçta ilk 11'de olacak.
Okan Buruk ve yardımcılarının Juventus maçı ile birlikte yıldız ismin ismini en başta 11 tahtasına yazacağı belirtildi.