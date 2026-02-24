Süper Lig'de teknik direktör ayrılığı! Resmen açıklandı

Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor, Teknik Direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

İç Anadolu ekibinin başında çıktığı 13 karşılaşmada 10 puan toplayan Radomir Djalovic, maç başına puan ortalamasında da 1 puanın altında kalarak 0,77 ortalamasını tutturdu.

ERLİNG MOE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

2 haftadır fesih görüşmeleri yapılırken, yeni teknik direktör arayışına giren ve Avrupa’da birçok önemli isim ile görüşen Kayserispor, son olarak Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer’in yardımcılığını da yapan Erling Moe ile prensip anlaşmasına vardı.

Sarı-kırmızılı takımın resmi açıklamayı ilerleyen saatlerde duyurması ve Norveçli teknik adamın bugün saat 23.15’te Kayseri Erkilet Havalimanı’nda olması bekleniyor.