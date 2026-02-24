BIST 14.051
İran’da üniversitelerde uzaktan eğitim kararı

İran’da Harezmi ve İslami Azad üniversiteleri, eğitim öğretim faaliyetlerinin yıl sonuna kadar uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini açıkladı.

İran’da bazı üniversiteler, eğitim öğretim faaliyetlerini, yıl sonuna kadar uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirme kararı aldı.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Harezmi ve İslami Azad üniversitelerinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamalarda, eğitim faaliyetlerinin planlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirileceği ve herhangi bir aksamanın yaşanmayacağı bilgisine yer verildi.

ÜLKEDE EĞİTİM YIL SONUNA KADAR UZAKTAN DEVAM EDECEK

Uzaktan eğitim kararının İran'daki bazı üniversitelerde yönetim karşıtı gösterilerin başlamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

İRAN'DAKİ HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR

İran'da yükseköğretimde ikinci yarıyılın başlamasıyla birlikte başkent Tahran'daki bazı üniversitelerde karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında arbede çıkmış ve bazı öğrenciler yaralanmıştı.

İran'da 28 Aralık 2025'te Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemiş, 8-9 Ocak günlerinde emniyet güçleri protestolara müdahale ederek bastırmıştı.

