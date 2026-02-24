BIST 14.051
Yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre, bu hafta yurt genelinde yağışlı hava hakim olurken, sıcaklıkların ise düşmesi bekleniyor..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, bu hafta yurt genelinde hava yağışlı geçecek..

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta boyunca beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı havanın beklendiğini söyleyen Özdemirci, hava sıcaklıklarının da azalacağını bildirdi.

Yağışların yağmur ve sağanak şeklinde, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını belirten Özdemirci, "Çarşamba günü için Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında ülke genelinde yağış beklentimiz var." dedi.

Özdemirci, yarın Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağını aktardı.

Perşembe günü Ege kıyıları ve Batı Akdeniz kıyıları dışında yurt genelinde yağış beklendiğini, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağını belirten Özdemirci, cuma günü ise yurdun kuzey ve doğusunda yağışların devam edeceğini bildirdi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR

İstanbul'da yarın çok bulutlu ve yağmurlu havanın hakim olacağını dile getiren Özdemirci, perşembe karla karışık yağmur beklendiğini ve sıcaklıkların da düşeceğini söyledi.

Ankara'da yarın karla karışık yağmur görüleceğini ifade eden Özdemirci, perşembe günü biraz daha sıcaklıkta düşüş olacağını ve hafif kar yağışının görüleceğini belirtti.

Özdemirci, İzmir'de ise havanın yarın yağışlı, perşembe ve cuma parçalı bulutlu olmasının beklendiğini kaydetti.

