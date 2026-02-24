Arda Kardeşler hakemliği bıraktı

Süper Lig’de Trabzonspor lehine verdiği ve ardından iptal ettiği serbest vuruş kararıyla uzun süre tartışılan hakem Arda Kardeşler, yaşanan sürecin ardından hakemlik kariyerini noktaladı.

Abone ol

Süper Lig’de sezonun en çok konuşulan hakem kararlarından birine imza atan Arda Kardeşler, hakemlik kariyerini noktaladı.

Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki tartışmalı kararı sonrası görev verilmeyen Arda Kardeşler, kariyerine futbolcu menajeri olarak devam edecek.

Ne olmuştu?

Söz konusu mücadelede Trabzonspor lehine serbest vuruş kararı veren Kardeşler, oyun başlatıldıktan sonra atışın yanlış yerden kullanıldığını belirterek oyunu durdurmuştu.

Bordo-mavililerin potansiyel gol pozisyonunun kesilmesi, büyük tartışma yaratmıştı. Karar hem spor kamuoyunda hem de kulüp cephesinde sert eleştirilerle karşılanmıştı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakkında söylediklerinden sonra Arda Kardeşler'e bir daha maç verilmemişti.

HT Spor'un haberine göre, 38 yaşındaki Kardeşler önceki gün istifasını vererek faal hakemliğini sonlandırmış oldu. Futbolcuları yakın tanıdığı için menajerlik ile ilgilenecek.