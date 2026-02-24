BIST 14.051
İmralı'dan 27 Şubat'ta 'İkinci aşama' mesajı gelecek. İmralı'nın mesajı DEM heyeti tarafından okunacak.

Edinilen bilgiye göre; 27 Şubat "Fesih" çağrısının yıldönümünde İmralı'dan yeni bir çağrı gelecek. "İkinci aşama" mesajı DEM Parti tarafından okunacak. 

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Geçtiğimiz sene 27 Şubat'ta terör örgütü elebaşı Öcalan’la görüşen DEM Parti heyeti, İmralı Adası’ndaki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Öcalan'ın mesajını okumuştu. 

Terör örgütü PKK’ya kongreyi toplayıp, kendini feshetme çağrısı yapan Öcalan, “Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” demişti. 

