Trabzonspor'da Folcarelli'den kötü haber

Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Folcarelli'nin sakatlığıyla ilgili açıklama geldi. Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, "Tim Jabol Folcarelli’nin yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edilmiştir." dedi.

Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanında aldığı galibiyetin ardından orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli'nin sakatlığıyla ilgili duyuruda bulundu.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Fransız oyuncunun sağlık durumu hakkında resmi açıklama yaptı. Beşir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 23. haftasında oynadığımız Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli’nin yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.”

Maçın son bölümlerinde talihsiz bir pozisyon sonrası sedyeyle saha kenarına alınan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, karşılaşmayı tamamlayamamıştı. 26 yaşındaki ismin yerine 83. dakikada Okay Yokuşlu dahil olmuştu.

Tim Jabol Folcarelli, 2025 Şubat ayında AC Ajaccio'dan 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olmuş ve bordo-mavili formayla bu sezon Süper Lig'de önemli katkılar sağlamıştı.

