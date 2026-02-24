BIST 14.077
BİLİM - TEKNOLOJİ

52 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, psikolojik harekat faaliyetleri yürüttüğü, terör örgütü propagandası yaptığı ve sistematik dezenformasyon ürettiği tespit edilen 52 sosyal medya hesabına daha erişim engeli getirildi.

İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, psikolojik harekat faaliyetleri yürüttüğü, terör örgütü propagandası yaptığı ve sistematik dezenformasyon ürettiği tespit edilen 52 sosyal medya hesabına daha erişim engeli getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Başkanlık koordinasyonunda ilgili kurumlarla birlikte sürdürülen teknik ve hukuki incelemeler sonucunda, söz konusu hesapların kamuoyunu manipüle etmeye yönelik organize faaliyet içinde olduğu belirlendi.

"MÜCADELE SÜRECEK"

Özellikle sosyal medya platformları üzerinden yürütülen algı operasyonlarıyla kamu düzenini bozmayı, güvenlik güçlerini hedef göstermeyi ve toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmeyi amaçlayan içeriklerin paylaşıldığı ifade edildi.

Yetkililer, dijital mecralarda yürütülen psikolojik harekât faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgularken, milli güvenliği ve kamu düzenini tehdit eden hiçbir faaliyete müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

Son erişim engelleriyle birlikte, dezenformasyon ve terör propagandası yaptığı değerlendirilen hesaplara yönelik hukuki sürecin de eş zamanlı olarak devam ettiği öğrenildi.

