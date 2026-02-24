BIST 14.004
DOLAR 43,86
EURO 51,70
ALTIN 7.295,21

Bu halini gördüğünüzde o olduğuna inanamayacaksınız! Mohamed Salah'ın o hali olay

|
Bu halini gördüğünüzde o olduğuna inanamayacaksınız! Mohamed Salah'ın o hali olay

Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah'ın gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı büyük ilgi gördü. Fotoğrafta zayıf ve çelimsiz görünen Salah'ın bugünkü güçlü ve atletik yapısı ile gençlik görüntüsü arasındaki fark, futbolseverleri şaşırttı.

Bu halini gördüğünüzde o olduğuna inanamayacaksınız! Mohamed Salah'ın o hali olay - Resim: 1

Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah'ın gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

16
Bu halini gördüğünüzde o olduğuna inanamayacaksınız! Mohamed Salah'ın o hali olay - Resim: 2

ÇELİMSİZ HALİ ŞAŞIRTTI

Oldukça zayıf ve çelimsiz göründüğü fotoğrafı gören birçok kullanıcı, yıldız futbolcunun yıllar içindeki fiziksel değişimine dikkat çekti. 

26
Bu halini gördüğünüzde o olduğuna inanamayacaksınız! Mohamed Salah'ın o hali olay - Resim: 3

Salah'ın bugünkü güçlü ve atletik yapısıyla gençlik görüntüsü arasındaki fark, futbolseverleri şaşırttı.

36
Bu halini gördüğünüzde o olduğuna inanamayacaksınız! Mohamed Salah'ın o hali olay - Resim: 4

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Kısa sürede viral olan kare için bazı kullanıcılar "Azmin ve çalışmanın sonucu" yorumunu yaparken, bazıları ise Salah'ın geçirdiği fiziksel dönüşümü örnek gösterdi.

46