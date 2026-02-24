Fenerbahçe'de sakatlık krizi! 4 futbolcunun son durumu açıklandı: Talisca haftalarca yok!
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçta sakatlanan Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ederson ve Talisca'dan kötü haber geldi.
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertlilerde sakatlık krizi yaşandı.
Mücadelede Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıktı. Anderson Talisca karşılaşmayı tamamlasa da maç sonunda sekerek soyunma odasına gitti. Ederson da son dakikalarda sakatlanarak saha içinde tedavi gördü.
Fenerbahçe Kulübü sakatlıklarla ilgili resmi açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde'nin, Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar sonrası bugün MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.
• Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık,
• Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık,