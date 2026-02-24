Fenerbahçe'de sakatlık krizi! 4 futbolcunun son durumu açıklandı: Talisca haftalarca yok!

Fenerbahçe Kulübü sakatlıklarla ilgili resmi açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde'nin, Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar sonrası bugün MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.