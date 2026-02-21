Okan Buruk’tan ofsayt tepkisi: Futbol adına bir utanç

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda Konyaspor’a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından teknik direktör Okan Buruk, hakem Atilla Karaoğlan’a sert tepki gösterdi. Buruk, ikinci yarıda attıkları golün nizami olduğunu savunarak VAR incelemesi sonrası verilen ofsayt kararını “futbol adına bir utanç” olarak değerlendirdi.

Trendyol süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından BeIN Sports'a konuşan Okan Buruk, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.

Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

"FUTBOL ADINA BİR UTANÇ"

"İkinci yarıda attığım golün iptalinden sonra... Nizami bir gol attık. Bu çok açık. Kim ne derse desin. Genel kanıda bu şekilde olacaktır. 90'larda belki ofsayt verirdi hakemler ama maalesef 2026'dayız. Bu gole ofsayt vermek, bu gol için VAR'a çağırmak büyük bir komedi. Bunu izleyip vermek büyük komedi. TFF başkanının bir açıklaması vardı, VAR'dan seyreden hakemler için, gerekli kararı kendisi alacaktır. MHK başkanı gerekli kararı alacaktır. Bu pozisyona ofsayt vermek futbol adına bir utançtır. Bu gece de bir utanç oldu. "