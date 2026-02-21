BIST 13.934
DOLAR 43,83
EURO 51,70
ALTIN 7.183,04
HABER /  SPOR

Okan Buruk’tan ofsayt tepkisi: Futbol adına bir utanç

Okan Buruk’tan ofsayt tepkisi: Futbol adına bir utanç

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda Konyaspor’a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından teknik direktör Okan Buruk, hakem Atilla Karaoğlan’a sert tepki gösterdi. Buruk, ikinci yarıda attıkları golün nizami olduğunu savunarak VAR incelemesi sonrası verilen ofsayt kararını “futbol adına bir utanç” olarak değerlendirdi.

Abone ol

Trendyol süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından BeIN Sports'a konuşan Okan Buruk, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.

Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

"FUTBOL ADINA BİR UTANÇ"

"İkinci yarıda attığım golün iptalinden sonra... Nizami bir gol attık. Bu çok açık. Kim ne derse desin. Genel kanıda bu şekilde olacaktır. 90'larda belki ofsayt verirdi hakemler ama maalesef 2026'dayız. Bu gole ofsayt vermek, bu gol için VAR'a çağırmak büyük bir komedi. Bunu izleyip vermek büyük komedi. TFF başkanının bir açıklaması vardı, VAR'dan seyreden hakemler için, gerekli kararı kendisi alacaktır. MHK başkanı gerekli kararı alacaktır. Bu pozisyona ofsayt vermek futbol adına bir utançtır. Bu gece de bir utanç oldu. "

İlgili Haberler
Galatasaray'a Konya'da ağır darbe
ÖNCEKİ HABERLER
Akın Gürlek'ten Türkiye Yüzyılı paylaşımı: Adaletin yüzyılı yapmak için çalışıyoruz
Akın Gürlek'ten Türkiye Yüzyılı paylaşımı: Adaletin yüzyılı yapmak için çalışıyoruz
Jhon Duran’dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran hareket
Jhon Duran’dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran hareket
Almanya'da ışıklarla süslenen caddeler ramazan boyunca aydınlatılacak
Almanya'da ışıklarla süslenen caddeler ramazan boyunca aydınlatılacak
Feci kaza can aldı! Beton mikserinin altında kaldı
Feci kaza can aldı! Beton mikserinin altında kaldı
İstanbul bu yıl Uluslararası Su Forumu'na ev sahipliği yapacak
İstanbul bu yıl Uluslararası Su Forumu'na ev sahipliği yapacak
Slovakya'dan Ukrayna'ya 'elektrik' tehdidi
Slovakya'dan Ukrayna'ya 'elektrik' tehdidi
Galatasaray'a Konya'da ağır darbe
Galatasaray'a Konya'da ağır darbe
İran, AB ülkelerinin hava ve deniz kuvvetlerini “terörist” ilan etti
İran, AB ülkelerinin hava ve deniz kuvvetlerini “terörist” ilan etti
Alex de Souza 2. Lig ekibine imza attı! Kulüp resmen açıkladı
Alex de Souza 2. Lig ekibine imza attı! Kulüp resmen açıkladı
Macron, ABD Yüksek Mahkemesinin tarife kararını değerlendirdi
Macron, ABD Yüksek Mahkemesinin tarife kararını değerlendirdi
TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmalarında başvuru süresi uzatıldı
TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmalarında başvuru süresi uzatıldı
Dünyanın en büyük kasası! 60 ülkenin altınları burada tutuluyor
Dünyanın en büyük kasası! 60 ülkenin altınları burada tutuluyor