Galatasaray'a Konya'da ağır darbe

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Konyaspor, sahasında lider Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında lider Galatasaray'ı konuk etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Adil Demirbağ ile 80. dakikada Blaz Kramer kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray, 55 puanda kalarak liderliğini sürdürürken Konyaspor puanını 23'e yükseltti. Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 52 puanı bulunuyor. Sarı-lacivertliler, pazar günü deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak.
Gelecek hafta Konyaspor deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. Galatasaray ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
Konyaspor 2 - 0 Galatasaray
90'Son düdük geldi ve Galatasaray sahadan 2-0 mağlup oldu.
90'Maçın sonuna en az 8 dakika daha ilave edildi.
80'GOL! Konyaspor, Blaz Kramer'in golüyle skoru 2-0 yaptı. Bardhi ceza sahasının solundan içeri çevirdi. Kale önünde Kramer'in vuruşunda top ağlara gitti.
75'GOL! Konyaspor, Adil Demirbağ'ın golüyle 1-0 öne geçti. Deniz sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında Uğurcan Yazgılı'nın kafayla indirdiği topa arka direkte Adil vuruşunu yaptı. Adil'in şutunda top ağlara gitti.
72'Singo ceza sahasına girerken ceza yayının sağında yerde kaldı. Galatasaray kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.
56'Deniz sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Deniz'in şutunda top üstten dışarı çıktı.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'İlk yarının sonunda 2 dakika daha oynanacak.
39'Bu dakikalarda maç orta alanda topa sahip olma mücadelesiyle geçiyor.
29'Yunus'un pasına ceza sahasının sağında topla buluşan Icardi'nin vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
23'Deniz sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında topu Uğurcan uzaklaştırdı.
18'Ani gelişen Galatasaray atağında topu orta sahadan alan Sane sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Sane'nin ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta top savunmadan döndü.
12'Ceza sahasındsa topla buluşan Icardi son çizgiye indi. Ancak savunma önünü kapattı ve top auta gitti.
6'Deniz sağ çaprazdan içeri ortaladı. Ceza sahasında Lemina araya girerek topu kornere gönderdi.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
Konyaspor - Galatasaray ilk 11'ler
Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Andzouana, Arif, Melih, Berkan, Morten, Olaigbe, Deniz, Muleka
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Singo, Boey, Eren, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Icardi.