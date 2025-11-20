BIST 10.975
DOLAR 42,37
EURO 48,91
ALTIN 5.516,14
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

LEVENT Hava Savunma Sistemi ilk hedefini vurdu

Roketsan tarafından geliştirilen LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi, ilk kez gerçek bir hava hedefine yönelik atış icra edip tam isabetle vurdu.

Abone ol

Roketsan'dan yapılan açıklamaya göre, LEVENT sistemine yönelik çalışmalarda önemli bir eşik aşıldı.

LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi, gerçekleştirilen ilk arayıcılı güdümlü test atışında hedefini tam isabetle vurdu. İlk kez hava hedefine yönelik atış gerçekleştiren LEVENT, savunma hattında kritik bir bileşeni olarak görev alacak.

LEVENT, deniz platformlarının öz savunmasını güçlendirmek amacıyla tasarlandı.

LEVENT Hava Savunma Sistemi ilk hedefini vurdu - Resim: 0

Sistem, su sathına yakın uçan ses altı ve ses üstü gemisavar mühimmatlarının yanı sıra uçak, helikopter, İHA ve SİHA gibi çeşitli tehditlere karşı etkili koruma sağlıyor.

Savaş ortamında karşılaşılabilecek yoğun karıştırma ve elektronik harp taarruzlarına dayanıklı mimarisiyle dikkat çeken sistem, yüksek miktarda güdümlü mermi taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor.

LEVENT Hava Savunma Sistemi ilk hedefini vurdu - Resim: 1

LEVENT, yeni inşa edilecek su üstü platformlara entegre edilebildiği gibi mevcut gemilere de uyarlanabiliyor. Hibrit arayıcı başlık, parçacık etkili harp başlığı, yaklaşma sensörü ve yüksek manevra kabiliyeti sayesinde zorlu koşullarda dahi etkin görev yapabiliyor.

Atıcı sistem üzerinde yer alan radar ve elektro-optik bileşenlerle hedef tespiti, takibi, tehdit değerlendirmesi, angajman ve imha görevlerini eş zamanlı olarak gerçekleştiren LEVENT, Türkiye'nin deniz hava savunma katmanında kritik bir bileşen olarak önemini artırmaya devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet'ten hacı adaylarına uyarı
Diyanet'ten hacı adaylarına uyarı
Bera Holding GES yatırımlarındaki en büyük tesisini devreye aldı
Bera Holding GES yatırımlarındaki en büyük tesisini devreye aldı
BM İklim Zirvesi 2026'da Türkiye'de düzenlenecek
BM İklim Zirvesi 2026'da Türkiye'de düzenlenecek
İspanya maçına damga vuran Altay Bayındır'a kötü haber
İspanya maçına damga vuran Altay Bayındır'a kötü haber
Bayraktar KIZILELMA, F-16'yı tam isabetle vurdu Baykar'dan tarihi teste ilişkin açıklama
Bayraktar KIZILELMA, F-16'yı tam isabetle vurdu Baykar'dan tarihi teste ilişkin açıklama
Tesla Model Y Standart'ın fiyatı belli oldu
Tesla Model Y Standart'ın fiyatı belli oldu
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'a konuk olacak
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'a konuk olacak
Vakıf Katılım Gaziantep'e güneş enerjisi santrali kurdu
Vakıf Katılım Gaziantep'e güneş enerjisi santrali kurdu
Sompo Sigorta, SASDER Kongresi'nin altın sponsoru oldu
Sompo Sigorta, SASDER Kongresi'nin altın sponsoru oldu
Zincirleme kaza! 4 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var
Zincirleme kaza! 4 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var
İzmir ve İstanbul'da FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
İzmir ve İstanbul'da FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Tanker gemisinde 1 kişinin öldüğü zehirlenme olayında yeni gelişme
Tanker gemisinde 1 kişinin öldüğü zehirlenme olayında yeni gelişme