İzmir ve İstanbul'da FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda isimleri geçen, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve dijital materyallerde kayıt olan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince İzmir merkez ve Bergama ilçesi ile İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

