"İmralı'ya gidilecek" diyen MHP'li Feti Yıldız'dan çok konuşulacak umut hakkı açıklaması

Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının ardından MHP’den gündem yaratacak bir açıklama da Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan geldi. Yıldız açıklamasında “İmralı'ya gidilecektir evet bunu net olarak söylüyorum” ifadelerini kullanırken ‘umut hakkı’na ilişkin ise “Şartlar yüzde 100 gerçekleştiğinde de umut hakkının kullanılmasının da önü açılacaktır” şeklinde konuştu.

Abone ol

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız son olarak "21 Kasım Cuma günü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı Adası'na gidilmesi yönünde karar alacaktır" demişti. Komisyonun yarın yapacağı oylama toplantısı için geri sayıma geçilmişken, MHP'li Feti Yıldız'dan yeni bir açıklama geldi.

"İmralı'ya gidilecektir, bunu net olarak söylüyorum"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, katıldığı Bengü Türk, yayınında şunları söyledi:

"İmralı'ya gidilecektir evet bunu net olarak söylüyorum, katılmayacak olan, heyete üye vermeyecek partinin de Cuma'dan önce kamuoyuyla sebeplerini paylaşması gerektiğini düşünüyoruz.

İmralı’ya gidilip gidilmeme konusu bu haftanın konusu değil, 3 haftadır gündeme geliyor. Kendi aramızda grup başkanları olarak bu konuda Meclis Başkanı’nın başkanlığında görüşmeler yapıyoruz. Sonunda mutabakata varıldı. Yani cuma günü oylamasını yapalım dedi, yapılacak. Oylama için 3'te 2 çoğunluğa ihtiyaç var. Bu sayı da yeterli şu anda, AK Parti’nin, DEM’in, MHP’nin ve diğer grubu bulunan partilerin. CHP'nin yarın henüz toplanıp karar vereceği göz önüne alınırsa diğer partilerin sayısı buna yetiyor.

Onun için bana sorulduğunda da kararın gitme yolunda olacağı konusunda net olarak konuştum. Fazla uzatılmadan birkaç gün içinde İmralı Adası’na gidilip terör örgütü kurucusunun beyanları alınır, söyleyecekleri dinlenir, dönülüp gelinir. Burada yapacağımız şey 45 yıl terör örgütü yönetmiş kişinin, herkesi dinlediğimiz bir ortamda onun da bu konudaki son beyanlarının alınmasından ibarettir. Oraya gidilip herhangi bir konunun alıp verme, pazarlık ya da benzer şeyler yapılacak değildir."

"Umut hakkının kullanılmasının da önü açılacaktır"

Yıldız aynı programda ‘infaz düzenlemesi’ ve ‘umut hakkı’na ilişkin şunları söyledi:

“Terörsüz Türkiye konusunda MHP ile AK Parti konusunda en ufak bir fikir ayrılığı yoktur. Benim peşinen bir şey söylemem uygun düşmez. Elbette düzenleme olacaktır. Başından beri söylediğimiz gibi bir infaz düzenlemesi şart. Liderimizin şarta bağlı olarak söylediği umut hakkı, şartlar yüzde 100 gerçekleştiğinde de umut hakkının kullanılmasının da önü açılacaktır.”

Umut hakkı nedir?

Umut hakkı; temelini insanlık onurunu korumaktan alan, ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen kişilerin bir gün serbest bırakılma ihtimalini içeren haktır.

Bahçeli, "Yanıma 3 arkadaşımı alır İmralı'ya giderim" demişti

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyonun PKK lideri Abdullah Öcalan'ı dinlemek üzere İmralı'ya gitmesine dair tartışmalar devam ederken MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Gerekirse İmralı'ya ben giderim. Alırım yanıma üç arkadaşımı, gitmekten imtina etmem" demişti.