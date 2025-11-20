Sürat Lojistik, 24 bin ton yükü 19 saatte indirerek performans rekoru kırdı

Sadece iki yılda sektörün dikkat çeken oyuncularından biri haline gelen Sürat Lojistik, 24 bin tonluk yükü 19 saatte indirerek kendi içinde rekor kırdı. Bu rekor ile 2-3 günü bulan tahliye sürecini bir günün altına çeken Sürat Lojistik, hızlı, öngörülebilir ve maliyet avantajı sağlayan hizmet modeliyle sektörde yeni bir standart ortaya koydu.

Türkiye lojistik sektörünün genç oyuncusu Sürat Lojistik, 24 bin ton yükü 19 saat içinde tahliye ederek bir rekora imza attı.

Sürat Lojistik’in operasyonel mükemmeliyet yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak kabul edilen bu süre, planlama, ekip uyumu ve teknoloji entegrasyonu açısından yeni bir seviyeyi temsil ediyor. 19 saatlik tahliyeyi bir istisna olarak değil, yeni bir referans noktası olarak gören Sürat Lojistik’te hedef; benzer tonajlı operasyonlarda bu seviyeyi sürdürülebilir hâle getirmek ve mümkün olan her durumda daha da aşağıya çekmek.

“2-3 GÜNLÜK SÜRE BİR GÜNÜN ALTINA DÜŞTÜ”

Henüz 2 yıllık bir şirket olmalarına rağmen sahadaki tecrübelerini doğru planlama ve güçlü ekip uyumu ile birleştirerek performans standartlarını kısa sürede yukarıya taşıdıklarını ifade eden Sürat Lojistik Genel Müdürü Tarkan Türel, “Şirket olarak yıllık ortalama 1 milyon ton gemi tahliyesi gerçekleştiriyoruz. Daha önce 24 bin tonluk gemi tahliyesi genellikle 2 ya da 3 güne yayılan bir sürede tamamlanıyordu. Hem bizim kendi operasyonlarımızın hem de sektörde benzer tonajların tahliyeleri çoğunlukla bu süre içinde gerçekleşiyor. Bugün geldiğimiz noktada, yaptığımız süreç iyileştirmeleri, planlama kabiliyetimiz ve ekipman verimliliğimiz sayesinde; aynı miktardaki yükü bir günden daha kısa sürede tahliye edebilir hale geldik. Bu rekoru kırarken çalışan sayısını artırmadık, mevcut kadroyla fakat yenilenen ekipmanlarla daha yüksek verim elde ettik. 24 bin tonun 19 saat gibi bir sürede indirilmesi, aslında bu dönüşümün somut bir sonucu. Biz bu rekoru, bir kez elde edilmiş bir başarı olarak görmüyor, tam tersine, 19 saatlik tahliyeyi yeni bir referans noktası olarak kabul ediyoruz. Bizim için bu rekor daha iddialı hedeflerimizin bir başlangıcı” değerlendirmesinde bulundu.

MÜŞTERİLERE MALİYET AVANTAJI SAĞLIYOR

Sürat Lojistik’in kendi içinde kırdığı performans rekoru, sadece bir hız artışı değil, aynı zamanda iş gücü planlamasından ekipman kullanımına, vardiya organizasyonundan liman içi trafik yönetimine kadar tüm zincirin daha verimli çalıştığını ortaya koyan bir performans göstergesi olarak kabul ediliyor. Deniz taşımacılığının önemli kavramlarından biri olan “demuraj”, tahliye süresinin uzaması halinde ortaya çıkan ek maliyetleri ifade ediyor. Buna karşılık operasyonun daha kısa sürede tamamlanması durumunda devreye giren “dispeç” ise müşteriye maliyet avantajı sağlıyor. Sürat Lojistik’in 24 bin ton yükü 19 saatte indirmesi, geminin limanda bekleme süresini azaltarak demuraj riskini düşürürken; hatta çoğu zaman dispeç kazançlarının kapısını aralıyor. Bu hız ve verimlilik de doğrudan müşterilere maliyet avantajı olarak yansıyor.

Sürat Lojistik Hakkında

Sürat Lojistik, dinamik ve yenilikçi yaklaşımıyla entegre lojistik çözümler sunarak iş ortaklarına değer katmayı amaçlamaktadır. Modern tesisleri, güçlü filosu, uzman kadrosu ve teknoloji odaklı hizmet modeliyle tedarik zinciri yönetimi, depolama, taşıma ve dağıtım alanlarında kapsamlı çözümler sunan şirket, yurtiçi karayolu taşımacılığındaki geniş deneyimiyle müşterilerine etkili hizmetler sunmaktadır. Avrupa ve Orta Asya ülkeleri başta olmak üzere, uluslararası karayolu taşımacılığında da rekabetçi çözümler geliştiren Sürat Lojistik; kalite kontrol, elleçleme, paketleme, etiketleme, kutulama, asorti oluşturma, barkodlama, garanti belgesi ekleme, güvenlik alarmı takma ve tekstil lojistiği gibi birçok katma değerli hizmeti kendi depolarında sunmaktadır. Sürdürülebilir lojistik anlayışıyla süreçlerini sürekli optimize eden şirket, 6 lojistik merkezi, 5 binden fazla tedarikçi ve 3 binden fazla noktaya erişim kapasitesiyle yıllık 5.5 milyon ton yük taşımakta; Türkiye genelindeki 5 bölge merkezinden yılda 230 bin sefer düzenlemektedir. Güçlü grup sinerjisiyle hareket eden Sürat Lojistik, liderlik hedefi doğrultusunda sektördeki konumunu her geçen gün daha da sağlamlaştırmaktadır.