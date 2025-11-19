Komisyon toplantısı öncesi İmralı ile yapılacak olası görüşmeye ilişkin konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "İmralı'ya kesin olarak gidilecektir. Katılmayacak olanlar sebeplerini de paylaşmalıdır" dedi.

Milletvekillerinin İmralı Adası'na gidip gitmeyeceğine ilişkin bir karara varmak amacıyla Cuma günü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bir oylama yapılmasına karar verilmişti.

Sürece ilişkin tartışmalar devam ederken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, önemli bir açıklama yaptı.

"İMRALI'YA KESİN OLARAK GİDİLECEKTİR"

Bengü Türk’e telefonla bağlanan MHP’li Feti Yıldız, "İmralı'ya kesin olarak gidilecektir. Katılmayacak olanlar sebeplerini de paylaşmalıdır" dedi.

FİKİR AYRILIĞI İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU

Ayrıca "Terörsüz Türkiye süreci konusunda MHP ve AK Parti arasında fikir ayrılığı yoktur” diyen Yıldız, "Sonunda mutabakata varıldı.

Cuma günü oylama yapılacak ve İmralı'ya gidilecek" ifadelerini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ'DEN "GEREKİRSE KENDİM GİDERİM" ÇIKIŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "İmralı'ya gidilsin mi?" tartışmalarına yönelik noktayı koyan bir açıklama yapmıştı.

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

Dürüst ve samimi şekilde Terörsüz Türkiye hedefi isteniyorsa, İmralı’ya gidilmesine ayak sürümenin manası yoktur. Sürecin asıl muhataplarından biriyle temas kurulmayacaksa sonuç nasıl alınacak?

Komisyon karar almazsa, kimse gitmeye yanaşmazsa açık söylüyorum alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı’ya gitmekten gocunmam, çekinmem.