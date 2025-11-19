Muhterem İnce'den 'Gazze' vurgusu: "İnsanlığın ortak vicdanı yıkılıyor"

‘Hak ve Özgürlükleri Koruma Mekanizması Olarak Bireylerin Anayasal Adalete Erişim Hakkı' konulu uluslararası sempozyum, Cezayir'de gerçekleştirildi. Türkiye'yi sempozyumda temsil eden Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhterem İnce yaptığı açıklamada Gazze'deki soykırıma dikkati çekerek, 'Yıkılan insanlarla ve evlerle birlikte insanlığın ortak vicdanı da yıkılıyor. Aslında hepimiz biraz eksiliyoruz' dedi.

‘Hak ve Özgürlükleri Koruma Mekanizması Olarak Bireylerin Anayasal Adalete Erişim Hakkı' konulu uluslararası sempozyum, Cezayir'de gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği sempozyuma Türkiye, Cezayir, Mısır, Portekiz, Filistin ile Afrika Anayasa Mahkemeleri Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve bazı ülkelerin Anayasa Mahkemeleri temsilcileri katıldı.

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYESİ İNCE'DEN GAZZE VURGUSU

Sempozyumda konuşan Muhterem İnce, anayasal adalete erişim mekanizmalarının üzerinde durdu. İnce, "Bugün konuştuğumuz her şey Filistin'deki dram karşısında anlamsız kalmaktadır. Bu dram bizlere bir kez daha hatırlatıyor ki, adalet sadece mahkeme kararlarında değil ,vicdanlarda da yaşatılması gereken bir değerdir. Ve maalesef Filistin meselesi bize gösterdi ki yeryüzündeki vicdan sahibi adil insan bakiyesi yok olmuştur" dedi.

"ÇOK ACI BİR ŞEKİLDE GÖRMEKTEYİZ"

Gazze'de özellikle son iki yıldır yaşanan insanlık dramına vurgu yapan İnce, "En temel insan hakkı olan yaşam hakkı dahil olmak üzere insanların birçok temel haklardan ve insani değerlerden yoksun bırakıldıklarını çok acı bir şekilde görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"İNSANLIĞIN ORTAK VİCDANI YIKILIYOR"

Anayasa Mahkemesi Üyesi İnce ayrıca, "Dünya toplumlarının hakkın yanında yer alarak zulme uğrayan bu insanlara anayasal adalete erişmelerinin insan onuruna uygun değerlere kavuşmalarının temin edilmesi için gerekenleri yapmalarının zamanı çoktan geçmiş durumdadır. Bugün Filistin'de temel haklardan yaşam hakkının, aile bütünlüğünün ve mülkiyet hakkının nasıl sistematik biçimde ihlal edildiğine, çocukların, annelerin, babaların en ağır insanlık sınavlarını verdiğine üzülerek tanıklık ediyoruz. Yıkılan insanlarla ve evlerle birlikte insanlığın ortak vicdanı da yıkılıyor. Aslında hepimiz biraz eksiliyoruz. Bu yüzden insanı koruma iradesi sadece ulusal bir sorumluluk değil, evrensel bir insanlık görevidir" diye konuştu.