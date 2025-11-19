Galatasaray'da Mauro Icardi iznini bir kez daha uzattı

Galatasaray'da Mauro Icardi milli arada takıma verilen 4 günlük izinde ülkesi Arjantin'e gitmişti. Yıldız golcünün Okan Buruk'u arayarak özel izin aldığı ve tatilini 10 güne çıkardığı belirtildi. Osimhen'in milli takımdaki sakatlığına rağmen Icardi'nin bu tutumunun tepki çektiği aktarıldı.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bu kez aldığı izinle gündemde. Milli maçlar için verilen arada ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi tatili uzattı.

Sevgilisi China Suarez ile birlikte Arjantin'de olan Icardi'nin, geçtiğimiz günlerde Okan Buruk'tan özel izin alarak tatilini 10 güne çıkardığı belirtildi.

TATİLİNİ 10 GÜNE ÇIKARDI

Fiziksel ve mental olarak daha hazır olmadığı ifade edilen Icardi'nin çocuklarını da görmek için ekstra izne ihtiyaç duyduğu öğrenildi.

Ancak Osimhen'in sakatlığına rağmen sarı-kırmızılıların kaptanının bu tutumunun tepki çektiği aktarıldı.

OSIMHEN'İN YOKLUĞUNDA ONA GÜVENİLİYORDU

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın aktardığına göre Arjantinli yıldızın, bu şartlarda Gençlerbirliği maçında da ilk 11'de olmayacağı belirtildi.

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla toplam 102 maçta forma giydi.

32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 67 gol ve 22 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Icardi'nin Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.