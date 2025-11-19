BIST 10.904
DOLAR 42,36
EURO 48,90
ALTIN 5.569,45
HABER /  DÜNYA

İngiltere Başbakanı Starmer: Müslümanlara karşı nefret kabul edilemez

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İngiltere Başbakanı Starmer: Müslümanlara karşı nefret kabul edilemez

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Müslümanlara yönelik nefretin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, artan nefret söylemi vakalarının ele alınması gerektiğini bildirdi.

Abone ol

Starmer, İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen haftalık "Başbakan'a Sorular" oturumunda, milletvekillerinin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

İktidardaki İşçi Partisi milletvekili Afzal Khan, Başbakan Starmer'a, "İngiltere'de Müslümanlara yönelik nefretin rekor seviyelere ulaştığı göz önüne alındığında, Başbakan, artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele etmek için hükümetin atacağı adımları özetleyebilir mi?" sorusunu yöneltti.

Starmer, milletvekilinin sorusuna verdiği yanıta, bu önemli konuyu gündeme getirdiği için Khan'a teşekkür ederek başladı.

Milletvekilinin, bu konuyla mücadeleyi daima güçlü şekilde savunduğunu vurgulayan Starmer, şu ifadeleri kullandı:

"Müslümanlara karşı nefret kabul edilemez ve toplumumuzda yeri yok. Bu olaylardaki artış ele alınmalı. Bu nedenle, ülke çapındaki camileri ve Müslümanlara yönelik inanç temelli okulları korumak için fonları artırıyoruz, Müslümanlara yönelik nefreti izlemek ve mağdurları desteklemek için yeni bir fon duyurduk ve Müslümanlara yönelik nefretin tanımını belirlemek için çalışmaya devam ediyoruz."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ayben entübe edildi! Deterjanlı kahve skandalında ifadeler ortaya çıktı 'bu suyu kullandım' dedim...
Foto Galeri Ayben entübe edildi! Deterjanlı kahve skandalında ifadeler ortaya çıktı 'bu suyu kullandım' dedim... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Deprem başlamadan uyarı geldi! Kandilli yeni sistemi duyurdu
Deprem başlamadan uyarı geldi! Kandilli yeni sistemi duyurdu
AK Partili isim bizzat açıkladı! "Bahçeli'nin İmralı ziyaretine eşlik ederim"
AK Partili isim bizzat açıkladı! "Bahçeli'nin İmralı ziyaretine eşlik ederim"
İrem Derici'ye bir şok daha! O futbolcu kardeşi çıktı...
İrem Derici'ye bir şok daha! O futbolcu kardeşi çıktı...
BBP lideri Mustafa Destici, gündemi değerlendirdi
BBP lideri Mustafa Destici, gündemi değerlendirdi
HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk'a FETÖ'den 28 yıla kadar hapis istendi
HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk'a FETÖ'den 28 yıla kadar hapis istendi
PFDK, Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi
PFDK, Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi
Kocaeli'de bebek cinayeti 18,5 yıl sonra aydınlatıldı
Kocaeli'de bebek cinayeti 18,5 yıl sonra aydınlatıldı
Özgür Özel'den İmralı ziyareti için Erdoğan iddiası
Özgür Özel'den İmralı ziyareti için Erdoğan iddiası
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Semiramis Pekkan'dan şok itiraf! "Saçlarımı kaybettim"
Semiramis Pekkan'dan şok itiraf! "Saçlarımı kaybettim"
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturma! Selim Mataracı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturma! Selim Mataracı tutuklandı
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeye saldırı tehdidinde bulundu
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeye saldırı tehdidinde bulundu