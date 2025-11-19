İngiltere Başbakanı Starmer: Müslümanlara karşı nefret kabul edilemez

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Müslümanlara yönelik nefretin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, artan nefret söylemi vakalarının ele alınması gerektiğini bildirdi.

Starmer, İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen haftalık "Başbakan'a Sorular" oturumunda, milletvekillerinin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

İktidardaki İşçi Partisi milletvekili Afzal Khan, Başbakan Starmer'a, "İngiltere'de Müslümanlara yönelik nefretin rekor seviyelere ulaştığı göz önüne alındığında, Başbakan, artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele etmek için hükümetin atacağı adımları özetleyebilir mi?" sorusunu yöneltti.

Starmer, milletvekilinin sorusuna verdiği yanıta, bu önemli konuyu gündeme getirdiği için Khan'a teşekkür ederek başladı.

Milletvekilinin, bu konuyla mücadeleyi daima güçlü şekilde savunduğunu vurgulayan Starmer, şu ifadeleri kullandı:

"Müslümanlara karşı nefret kabul edilemez ve toplumumuzda yeri yok. Bu olaylardaki artış ele alınmalı. Bu nedenle, ülke çapındaki camileri ve Müslümanlara yönelik inanç temelli okulları korumak için fonları artırıyoruz, Müslümanlara yönelik nefreti izlemek ve mağdurları desteklemek için yeni bir fon duyurduk ve Müslümanlara yönelik nefretin tanımını belirlemek için çalışmaya devam ediyoruz."