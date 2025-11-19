Ayben entübe edildi! Deterjanlı kahve skandalında ifadeler ortaya çıktı 'bu suyu kullandım' dedim...
Böcek ailesinin başına gelenlerden sonra bu kez içtiği kahve genç mühendis Ayben'i hastanelik etti. Deterjanla yapıldığı iddia edilen kahve Ayben Ö'yü zehirledi. Genç mühendis ölüm kalım mücadelesi verirken gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan işletme sahibi ve kahveyi hazırlayan şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, mağdur A.Ö.T'nin kahve içtikten sonra zehirlenerek hastaneye kaldırılmasının ardından işletme sahibi S.N.Ö. ile kahveyi hazırlayan şüpheli M.A. hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
İfadesi alınan şüpheli S.N.Ö. (29) olayın gerçekleştiği mekanı kardeşiyle işlettiklerini, kendisinin ayrıca mekanda garsonluk yaptığını söyledi.
Öğle saatlerinde kafeye kalabalık bir grubun gelmesi üzerine yoğunluk oluştuğunu belirten S.N.Ö, bu sırada kafede bulunan komşuları M.A'nın yardım teklifini kabul ettiğini anlattı.
S.N.Ö, olayda zehirlenen mağdur A.Ö.T'nin, 3 kişilik bir arkadaş grubuyla kafeye geldiğini, 3 kahve sipariş ettiklerini, bunun üzerine mutfağa geçip siparişleri hazırladığını, kahveleri makineye atıp M.A.'ya kahveler hazır olunca tepsiye koymasını, arıtmanın yerini de göstererek suyu oradan aldıklarını söylediğini belirtti.