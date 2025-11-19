BBP lideri Mustafa Destici, gündemi değerlendirdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına karşı etkin, kararlı, kendi milletini kollayan, milli üretime dayalı "milliyetçi ekonomi modeli" getirilmesi önerisinde bulundu.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vatan uğruna can veren şehitleri rahmetle anan Destici, "Eğer bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti, bağımsız, hür, müstakil ve güçlü bir şekilde birliğini, beraberliğini, kardeşliğini koruyarak yoluna devam ediyorsa bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz." diye konuştu.

Son dönemde şiddet haberlerinin arttığına işaret eden Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Maalesef toplumsal bir çözülme yaşıyoruz. Değerlerimize yabancılaşan toplumumuz kendine de yabancılaştı. Saygı, sevgi, dayanışma ve paylaşmanın yerini tahammülsüzlük, hadsizlik, nefret ve saldırganlık aldı. Bugün niçin bu durumdayız? Çünkü değerlerimize, kimliğimize, inançlarımıza, kültürümüze saldırdılar. Bizi biz yapan tüm gelenek, görenek, töre ve varlığımızı yok etmek için mücadele verdiler. Bizi karanlıktan kurtaracak yeni bir yola ihtiyacımız var."

Destici, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının, "milletin belini büktüğünü" ifade ederek, şöyle konuştu:

"Gıda, giyim ve barınma masraflarındaki durmayan artışlar maalesef milletimizde bir karamsarlığa ve ümitsizliğe sebep olmaktadır. Peki çare nedir? Çare, ekonomide aktif rol oynayan, etkin, kararlı, kendi milletini kollayan bir milliyetçi ekonomi modelidir. Bu model, Büyük Birlik Partisinin milli üretime dayalı, gereksiz ithalata karşı milliyetçi ekonomi modelidir. Modelde tarım, hayvancılık, sanayi ve teknoloji işletmeleri ağırlıklı olarak yerli üreticilerin kontrolünde olacak ve üretilen malların satışı da ekseriyetle Türk esnaf ve tüccarın kontrolünde olacaktır. Bu modelde gereksiz, sebepsiz hayat pahalılığına asla müsaade edilmeyecektir. Bahçede 5 lira olan mandalina pazarda 60 liraya satılmayacaktır."

Destici, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin de uzun yargılama sürecine son verilmesi ve herkesin yargının kararına saygılı olması gerektiğini söyledi.

Milletvekillerinin suç işleme özgürlüğüne sahip olmadığına da değinen Destici, "Milletin herhangi bir ferdi suç işlediğinde nasıl yargılanıyorsa milletvekilleri de aynı şekilde yargılanmalıdır. Milletvekilliğinin dokunulmazlığı Meclis kürsüsünde olmalıdır, kürsüyle sınırlandırılmalıdır." dedi.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Destici, "Büyük Birlik Partisi olarak bizler rahmetli Muhsin Başkanımızın çizgisinden bugüne dek hiç ayrılmadık. Büyük Birlik Partisi, rahmetli liderinin hassasiyeti istikametinde, en başından beri devreye sokulan tüm açılım ve çözüm süreçlerinde nerede durduysa bugün de aynı yerde dimdik durmaktadır. Dün 'yanlış' dediğimize bugün 'doğru' demiyoruz. Dün 'kötü' dediğimize bugün 'iyi' demiyoruz." ifadelerini kullandı.

Destici, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'yı ziyaret etmemesi gerektiği" yönündeki görüşünü paylaştı.