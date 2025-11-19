BIST 10.904
HABER /  MAGAZİN

İrem Derici'ye bir şok daha! O futbolcu kardeşi çıktı...

TFF’nin başlattığı futbolda yasa dışı bahis soruşturmasında, futbolcu Rüzgar Derici’nin 12 ay boyunca futboldan men edildiği açıklandı; genç oyuncu bir yıl sahalardan uzak kalacak. Rüzgar Derici'nin İrem Derici'nin kardeşi olduğu ortaya çıktı.

İrem Derici'nin kardeşi olan futbolcu Rüzgar Derici, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında 12 ay futboldan men cezası aldı.

1 YIL BOYUNCA RESMİ MÜSABAKALARDA YER ALAMAYACAK

TFF tarafından yapılan açıklamada, sporcu hakkında Futbol Disiplin Talimatı’nın 57/2. maddesi uyarınca yaptırım uygulandığı belirtildi.

Karar metninde, Kırklarelispor forması giyen 20 yaşındaki Rüzgar Derici’nin, “bahis eylemi” kapsamında 12 ay hak mahrumiyeti ile cezalandırıldığı belirtildi. Derici bir yıl boyunca resmi müsabakalarda yer alamayacak.

TFF’DEN RESMİ DUYURU

Türkiye Futbol Federasyonu, 18.11.2025 tarihli 28 sayılı toplantısında aldığı kararı şu ifadelerle açıkladı:

“Rüzgar Derici’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

