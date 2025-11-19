İstanbul'da tüm işletmelere ses ve görüntü kaydı yapılması zorunluluğu

İstanbul'da Böcek ailesinin zehirlenerek hayatını kaybetmesi ve Ayben Özçilingir Turtura'nın içtiği kahveden zehirlenmesinin ardından Vali Davut Gül başkanlığında gıda güvenliği toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından açıklama yapan Vali Gül, İstanbul'da tüm işletmelerde ses ve görüntü kaydı yapılması zorunluluğunun getirildiğini açıkladı.

Gıda güvenliği toplantısının ardından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, şehirdeki tüm işletmelerde ses ve görüntü kaydı yapılması zorunluluğunun getirildiğini söyledi.

İSTANBUL'DA PEŞ PEŞE ZEHİRLENME VAKALARI

İstanbul, son günlerde peş peşe yaşanan zehirlenme vakaları ile gündeme geldi. Almanya'dan tatil için geldikleri Fatih'te zehirlenen 4 kişilik Böcek ailesinin yankıları sürerken, 26 yaşındaki Ayben Özçilingir Turtura da bir kafede içtiği kahvesinin ardından yoğun bakıma kaldırıldı.

VALİLİKTE GIDA GÜVENLİĞİ TOPLANTISI

Peş peşe yaşanan olayların ardından İstanbul Valiliği harekete geçti. Vali Davut Gül başkanlığında gıda güvenliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda alınan kritik kararları Vali Gül açıkladı. Onlardan en dikkat çekeni işletmeler için getirilen zorunluluk oldu.

İŞLETMELERDE SES VE GÖRÜNTÜ KAYDI YAPILMASI ZORUNLU OLACAK

Vali Gül, tüm işletmelerde ses ve görüntü kaydı yapılması zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Gül, kayıtların 30 gün boyunca muhafaza edilmesinin zorunlu olacağını belirtti.

DENETİMLER ARTIRILACAK

İstanbul Valisi Gül, hem gıda güvenliği hem de diğer alanlarda toleranslarının sıfır olduğunu vurguladı. Gül, sokak satıcılarına ve işletme sahiplerine yönelik denetimlerin artırılacağını kaydetti.