Elon Musk: Yapay zeka ve insansı robotlar yoksulluğu ortadan kaldıracak

Tesla, SpaceX ve xAI Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, yapay zeka ve insansı robotların yoksulluğu ortadan kaldıracağını öne sürdü.

Yapay zekaya ilişkin tartışmalar devam ederken bu konuda dikkat çeken bir çıkış da  Tesla, SpaceX ve xAI Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'tan geldi. 

Musk ve Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, ABD-Suudi Yatırım Forumu kapsamında düzenlenen "Yeni ufuk: Teknolojinin Geleceğini Yeniden Şekillendirmek" başlıklı oturumda konuştu.

"YAPAY ZEKA YOKSULLUĞU ORTADAN KALDIRACAK"

Musk, Tesla'nın ilk kullanışlı insansı robotları üreteceğini ve bunun büyük bir devrim olacağını belirtti.

İnsansı robotların büyük bir endüstri olacağını vurgulayan Musk, "Yapay zeka ve insansı robotlar yoksulluğu ortadan kaldıracak." dedi.

"HERKESİN ZENGİN ETMENİN TEK YOLU YAPAY ZEKA VE ROBOTİK"

Tesla'nın bu alanda öncülük yapacağını ancak insansı robotlar üreten başka şirketlerin de olacağını aktaran Musk, "Herkesi zengin etmenin temelde tek bir yolu var, o da yapay zeka ve robotik." diye konuştu.

Musk, 10-20 yıl içinde çalışmanın isteğe bağlı olacağını tahmin ettiğini dile getirerek, "Markete gidip sebze satın alabilir ya da arka bahçenizde sebze yetiştirebilirsiniz. Arka bahçenizde sebze yetiştirmek çok daha zordur ancak bazı insanlar sebze yetiştirmeyi sevdikleri için yine de bunu yaparlar. İş de aynen böyle olacak, isteğe bağlı." ifadelerini kullandı.

Elon Musk, yapay zeka ve robotikte sürekli bir gelişme olacağını bu nedenle bir noktada paranın önemini yitireceğini söyledi.

YENİ BİR VERİ MERKEZİ KURMAYA HAZIRLANIYOR

Öte yandan Musk, yapay zeka şirketi xAI'ın, Suudi Arabistan'da ülkenin yapay zeka girişimi Humain ve Nvidia ile birlikte 500 megavat kapasiteli bir veri merkezi kuracağını duyurdu.

Nvidia Üst Yöneticisi Huang da Suudi Arabistan ile süper bilgisayarlar inşa etmek için çalıştıklarını açıkladı.

