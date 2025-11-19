Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul süreci sürdürülmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ortak basın toplantısında; ''Her iki taraf için de savaşın yıpratıcı etkilerinin giderek derinleştiği bir süreçte İstanbul görüşmelerinin diplomatik çözüme yönelik çabalarının önemli bir merhale teşkil ettiğine inandığımızı belirtim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’i iki defa daha misafir etmiştik. İkili ilişkilerimizin yanı sıra Ukrayna’da savaşın çözüme kavuşması için görüş alışverişinde bulunmuştuk. Mayıs ayındaki son ziyaretinin ardından Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında 3 yılı aşkın süre başlatılan doğrudan görüşmelere ev sahipliği yaptık. 3. tur müzakerede insani konularda ilerleme sağlanması mümkün oldu, ayrıca ateşkes ve barışa dair meseleler ve askeri konular doğrudan ele alınabildi. Bunların tamamını kıymetli adımlar olarak görüyoruz. Bugünkü görüşmelerde de İstanbul sürecinin pragmatik ve sonuç odaklı bir anlayışla sürdürülmesi üzerinde durduk. Her iki taraf için de savaşın yıpratıcı etkilerinin giderek derinleştiği bir süreçte İstanbul görüşmelerinin diplomatik çözüme yönelik çabalarının önemli bir merhale teşkil ettiğine inandığımızı belirtim. Enerji altyapılarına yönelik saldırılar ve artan can kayıpları her iki taraf içinde telafisi güç durumları beraberinde getiriyor.

"TİCARET HACMİMİZİ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

İstanbul sürecini daha dar kapsamlı bir şekilde, akut hal alan sorunların giderecek şekilde yeniden devreye girmesi gerektiği kanaatindeyiz. İstanbul sürecine yönelik yapıcı bir tavrı sergilemelerini bekliyoruz. İkili konuları da değerlendirdik. Stratejik ortağımız Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Bu minvalde Ukrayna aramızda müstesna bir bağımız olan Kırım Tatarlarına olan desteğimizin de süreceğini de belirtmek isterim. İkili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu güç koşullarda ülkeyi terk etmeyen Türk müteşebbislerin desteğiyle yeniden imar konusunda Ukrayna’ya katkı sunmayı arzuluyoruz. Kalıcı ve adil barışın sağlanmasını Rusya ile de ele alma konusunda her daim hazırız. Müttefikimiz ABD’nin de sürece dahilini önemsiyoruz.