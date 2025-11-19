Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'dan mektup

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, cezaevinden mektup yazdı. Aydın mektubunda, "24 Ocak 2017 tarihinde Bitcoin üretme tesisi kurdum. Paraguay ve Uruguay’da Bitcoin üretme makineleri halen aktiftir. Adli kontrol şartı olan ev hapsi uygulanırsa zararları giderme durumum olduğunu bir kez daha yineliyorum" dedi.

Türkiye, yıllar önce 'Çiftlik Bank' dolandırıcılığıyla ülke tarihinin en büyük vurgunlarından birini yaşadı.

Tosuncuk lakabıyla tanınan Mehmet Aydın, Çiftlik Bank yalanıyla binlerce insanı kandırdı ve 2018 yılında da paraları alarak yurt dışına kaçtı.

Aydın, 2021 yılının Temmuz ayında Brezilya’da teslim olmasının ardından Türkiye’ye iade edilerek 7 Temmuz 2021’de tutuklandı.

CEZAEVİNDEN MEKTUP

Cezaevinden mektup yazan ve mağdurlara seslenen Aydın, zararı karşılamak istediğini belirtti.

Aydın ayrıca mektubun sonunda, adli kontrol ile ev hapsi talebinde de bulundu.

"24 Ocak 2017 tarihinde Bitcoin üretme tesisi kurdum. Paraguay ve Uruguay’da Bitcoin üretme makineleri halen aktiftir. Adli kontrol şartı olan ev hapsi uygulanırsa zararları giderme durumum olduğunu bir kez daha yineliyorum."

Aydın'ın mektubundan öne çıkanlar şöyle;

ŞİRKETLERİM MAĞDURLARIN ZARARLARINI KARŞILAYACAK DURUMDA"

Bilirkişi raporuna göre, 4 bin 414 kişinin toplamda 70 milyon 514 TL alacağı vardır.

Yine aynı rapora göre, el konulan nakdi ve mal varlıklarım tespit edilen zararın katbekat fazlasıdır.

Bu durumda şirketlerim mal varlıkları en başında beri mağdurların zararlarını karşılayacak durumdadır.

"DOLANDIRILMA KASTIM YOK"

Şirkete atanmış kayyumlar, sözleşme sözleşmeye sadık kalarak malları satıp mağdurların zararlarını gidermiş olsaydı, tek bir mağdur dahi olmayacaktı. En başından beri dolandırma kastımın olmadığı ortadadır.

"KENDİ RIZAM İLE TESLİM OLDUM"

Zaten yurt dışında özgürce yaşadığım bir ülkede iken masumiyetime sığınarak teslim oldum. Kendi rızam ile teslim olmamın en büyük sebebi mağduriyet hususunun telafisi imkansız zararlara yol açmasını önlemekti.

"MECLİS'E GİDECEK UZLAŞMA YASASI KAPSAMINDA KONUYU ÇÖZÜME KAVUŞTURMAK İSTİYORUM"

Meclis'e gidecek olan uzlaşma yasası kapsamında mağdurların zararlarını belirtilen tekliflerle tarafıma ulaşması halinde bu konuyu çözüme kavuşturmak istiyorum."

NE OLMUŞTU?

Çiftlik Bank sisteminin kurucusu ve iki yıldan fazla süre firari olan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık Kanunu'na aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, Temmuz 2021'de Uruguay'da yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım 2021'de Türkiye'ye getirilen sanık hakimlikçe tutuklanmıştı.