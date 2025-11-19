THY kararını verdi! Yüzde 49'luk hisse satışa çıkıyor

Türk Hava Yolları, Arnavutluk'un bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Air Albania SHPK'daki yüzde 49'luk paylarının tamamını satma kararı aldı. THY'nin yönetim kurulu, konuyla ilgili önemli gelişmelerin yatırımcılarla paylaşılacağını duyurdu.Abone ol
Türk Hava Yolları (THY), Arnavutluk'un bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Air Albania SHPK'daki yüzde 49'luk paylarının tamamını satma kararı aldığını duyurdu.
YÜZDE 49'LUK HİSSE SATIŞA ÇIKIYOR
Arnavutluk'un bayrak taşıyıcı havayolu şirketi konumunda bulunan Air Albania'daki hisselerinin yüzde 49'unu satma kararı alan THY, konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde bulundu.
Bildirimde, "Yönetim Kurulumuz Ortaklığımızın yüzde 49 oranında iştirak ettiği Air Albania SHPK'daki payların tamamının satışına karar vermiştir. Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır" denildi.