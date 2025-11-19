THY kararını verdi! Yüzde 49'luk hisse satışa çıkıyor

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'dan mektup

Galatasaray'da Mauro Icardi iznini bir kez daha uzattı

İstanbul'da tüm işletmelere ses ve görüntü kaydı yapılması zorunluluğu

Mardin'de dere yatağına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

İngiltere Başbakanı Starmer: Müslümanlara karşı nefret kabul edilemez

Deprem başlamadan uyarı geldi! Kandilli yeni sistemi duyurdu

AK Partili isim bizzat açıkladı! "Bahçeli'nin İmralı ziyaretine eşlik ederim"

İrem Derici'ye bir şok daha! O futbolcu kardeşi çıktı...

BBP lideri Mustafa Destici, gündemi değerlendirdi

HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk'a FETÖ'den 28 yıla kadar hapis istendi

PFDK, Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi

Kocaeli'de bebek cinayeti 18,5 yıl sonra aydınlatıldı