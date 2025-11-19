BIST 10.904
DOLAR 42,36
EURO 48,90
ALTIN 5.569,45
HABER /  GÜNCEL

THY kararını verdi! Yüzde 49'luk hisse satışa çıkıyor

THY kararını verdi! Yüzde 49'luk hisse satışa çıkıyor

Türk Hava Yolları, Arnavutluk'un bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Air Albania SHPK'daki yüzde 49'luk paylarının tamamını satma kararı aldı. THY'nin yönetim kurulu, konuyla ilgili önemli gelişmelerin yatırımcılarla paylaşılacağını duyurdu.

Abone ol

Türk Hava Yolları (THY), Arnavutluk'un bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Air Albania SHPK'daki yüzde 49'luk paylarının tamamını satma kararı aldığını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), havayolu şirketi Air Albania SHPK'daki hisseleriyile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı.

YÜZDE 49'LUK HİSSE SATIŞA ÇIKIYOR

Arnavutluk'un bayrak taşıyıcı havayolu şirketi konumunda bulunan Air Albania'daki hisselerinin yüzde 49'unu satma kararı alan THY, konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde bulundu.

Bildirimde, "Yönetim Kurulumuz Ortaklığımızın yüzde 49 oranında iştirak ettiği Air Albania SHPK'daki payların tamamının satışına karar vermiştir. Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır" denildi.

THY
ÖNCEKİ HABERLER
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'dan mektup
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'dan mektup
Galatasaray'da Mauro Icardi iznini bir kez daha uzattı
Galatasaray'da Mauro Icardi iznini bir kez daha uzattı
İstanbul'da tüm işletmelere ses ve görüntü kaydı yapılması zorunluluğu
İstanbul'da tüm işletmelere ses ve görüntü kaydı yapılması zorunluluğu
Mardin'de dere yatağına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Mardin'de dere yatağına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
İngiltere Başbakanı Starmer: Müslümanlara karşı nefret kabul edilemez
İngiltere Başbakanı Starmer: Müslümanlara karşı nefret kabul edilemez
Deprem başlamadan uyarı geldi! Kandilli yeni sistemi duyurdu
Deprem başlamadan uyarı geldi! Kandilli yeni sistemi duyurdu
AK Partili isim bizzat açıkladı! "Bahçeli'nin İmralı ziyaretine eşlik ederim"
AK Partili isim bizzat açıkladı! "Bahçeli'nin İmralı ziyaretine eşlik ederim"
İrem Derici'ye bir şok daha! O futbolcu kardeşi çıktı...
İrem Derici'ye bir şok daha! O futbolcu kardeşi çıktı...
BBP lideri Mustafa Destici, gündemi değerlendirdi
BBP lideri Mustafa Destici, gündemi değerlendirdi
HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk'a FETÖ'den 28 yıla kadar hapis istendi
HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk'a FETÖ'den 28 yıla kadar hapis istendi
PFDK, Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi
PFDK, Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi
Kocaeli'de bebek cinayeti 18,5 yıl sonra aydınlatıldı
Kocaeli'de bebek cinayeti 18,5 yıl sonra aydınlatıldı