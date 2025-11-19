İstanbul açıklarında tankerde zehirlenme: 1 mürettebat hayatını kaybetti

Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın 2 mil güneyindeki Panama bayraklı Swanlake tankerinde soğuk tankındaki sızıntı nedeniyle zehirlenme meydana geldi. İstanbul Valiliği bir mürettebatın hayatını kaybettiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, bugün saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın 2 mil güneyinde demirli Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme meydana geldiğini duyurdu.

1 MÜRETTEBAT YAŞAMINI YİTİRDİ

Gemide bulunan mürettebatta 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken 2 mürettebatın tedavi altına alındığı belirtildi.

"EKİPLER SEVK EDİLDİ"

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

19.11.2025 Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme meydana geldiği ihbarı alınmıştır. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD KBRN ekipleri sevk edilmiştir.

İlk belirlemelere göre tankerin soğuk tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı düşünülen olayda 1 mürettebat hayatını kaybetmiş, 2 mürettebat ise zehirlenerek gözetim altına alınmıştır.

"TAHLİYE ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"

Rusya vatandaşı toplam 13 mürettebatın bulunduğu gemideki diğer 10 mürettebat ve iki yaralının tahliye çalışmaları devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.