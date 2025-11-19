Kocaelispor'un Hırvat oyuncusu Bruno Petkovic'in, kulübe ihtar çektiği iddia edildi. Yeşil-siyahlı ekip, 10 gün içinde Petkovic'in tüm parasını vermezse oyuncu serbest kalabilecek.

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'da Petkovic krizi yaşanıyor.

Yeşil-siyahlıların Hırvat santrforu Bruno Petkovic, bir hafta önce kulübe gönderdiği ihtarnameye rağmen alacaklarının tamamının ödenmemesi üzerine süreci devam ettiriyor. Kocaelispor yönetimi, futbolcunun alacaklarının bir kısmını ödemiş olsa da Petkovic, kalan tutarın da yatırılmasını talep ediyor.

“FESİH HAKKI DOĞABİLİR”

Kulübe iletilen ihtarnamede, Petkovic’in FIFA talimatları gereği 10 gün içinde ödemelerin tamamlanmaması halinde tek taraflı fesih hakkını kullanabileceği belirtildi. Hırvat futbolcunun menajeri aracılığıyla resmi süreci başlattığı ve Kocaelispor’dan geri dönüş beklediği ifade edildi.