Gizli barış trafiği: Trump, Avrupa'dan habersiz planladı

Politico ve CNN’in doğruladığı bilgilere göre Beyaz Saray, Ukrayna ve Avrupa’yı sürecin dışında bırakarak Rusya ile savaşın sonlandırılmasına yönelik yeni bir barış planını birkaç gün içinde duyurmayı planlıyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çıkmaz devam ederken ABD, yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Politico’nun haberine göre Beyaz Saray, Rusya–Ukrayna savaşını bitirmeyi amaçlayan barış planını kısa süre içinde açıklayacak.

Aynı haberde Trump yönetiminin Ukrayna ve Avrupa’yı devre dışı bırakıp Moskova ile doğrudan müzakere yürüttüğü bilgisi de yer aldı.

GİZLİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

CNN’in görüştüğü kaynaklar, yönetimin uzun süredir Rusya ile gizli bir barış taslağı üzerinde çalıştığını aktardı. Bu çalışmanın merkezinde, Trump’ın özel elçisi Steve Witkoff’un bulunduğu ifade edildi.

MÜZAKERELER HIZLANDI

Kaynağa göre bu hafta Moskova cephesinden gelen daha istekli sinyaller üzerine görüşme trafiği hız kazandı.

ABD Ordusu Bakanı Dan Driscoll ve üst düzey Pentagon heyeti de bu sabah Kiev’e ulaştı.

UKRAYNA’DA GERÇEKLEŞEN TEMASLAR

Ordu Sözcüsü Albay Dave Butler, heyetin "saha koşullarını değerlendirmek ve savaşın sonlandırılmasına dair çabaları görüşmek" amacıyla görevlendirildiğini açıkladı. Driscoll’un Zelensky ve üst düzey Ukraynalı yetkililerle bir araya geleceği belirtildi.

HEYETİN ÖNEMİ

Wall Street Journal, Driscoll’un önceki tur barış görüşmelerinde yer almadığını ancak Başkan Yardımcısı JD Vance’e yakın isimlerden biri olduğunu yazdı.

Kiev’e gelen heyette ABD’nin Avrupa’daki en üst düzey kara komutanları da bulunuyor.

RUSYA DA DOĞRULADI

Rus kaynaklar da CNN’e, Washington ile Moskova arasında yüksek seviyede temasların sürdüğünü doğruladı.

Rus Özel Temsilci Kirill Dmitriev’in ekim ayında ABD’ye giderek "oldukça verimli" bir görüşme yaptığı aktarıldı.

28 MADDELİK TASLAK

Axios’un haberine göre iki taraf arasında tartışılan taslak 28 maddeden oluşuyor ve Ukrayna ile Avrupa’nın güvenlik garantilerini de içeriyor.

Kremlin Sözcüsü Peskov ise "şimdilik yeni bir gelişme yok" ifadelerini kullandı.

AVRUPA VE UKRAYNA DEVRE DIŞI

Politico ve CNN’in aktardığı bilgilere göre Beyaz Saray, planı Kiev’e ve Avrupalı müttefiklere adeta oldubittiyle kabul ettirmeyi amaçlıyor.

Hem Avrupa’nın hem Ukrayna’nın sürece katılımının belirsiz kaldığı ifade ediliyor.