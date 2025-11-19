BIST 10.904
400 milyon dolarlık imza... Emlak Konut Mekke'de

Emlak Konut GYO, Suudi Arabistan’ın NHC şirketiyle Mekke’de 1014 villalık ve 400 milyon dolarlık “Hayat Mekke” projesi için ön sözleşme imzaladı.

Emlak Konut GYO, Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanlığı’na bağlı National Housing Company (NHC) ile 1014 villadan oluşan, yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki “Hayat Mekke” projesi için ön sözleşme imzaladı.

Emlak Konut’un açıklamasına göre proje, 2 Aralık 2024’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un öncülüğünde Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı (MISA) ile Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Majid bin Abdullah Al-Huqail arasında Riyad’da imzalanan İyi Niyet Anlaşması kapsamında yürütülen temasların ilk somut sonucu bu proje oldu.

Proje, mayıs ayında kurulan Emlak Konut’un uluslararası iştiraki Emlak Konut Global tarafından yürütülecek.

HAREM-İ ŞERİF’E YAKIN KONUMU

Harem-i Şerif bölgesi içinde yer alan “Hayat Mekke”, stratejik bir noktada konumlanıyor. Mekke giriş koridorundaki lokasyonu ve kutsal bölgeye yakınlığı sayesinde projenin modern bir yaşam alanına dönüşmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki proje 1014 villa, sosyal donatılar ve geniş yeşil alanlardan oluşan kapsamlı bir yerleşim düzeni sunacak. Ayrıca projede okullar, sağlık merkezi, camiler, ticari alanlar, parklar ve açık yaşam alanları planlanıyor.

