BIST 10.904
DOLAR 42,35
EURO 48,89
ALTIN 5.553,83
HABER /  DÜNYA

Rakka'da Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışma çıktı

Rakka'da Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışma çıktı

Suriye'nin Rakka iline bağlı Madaan ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgelerden Suriye ordusu mevzilerine saldırı düzenlemesinin ardından şiddetli çatışmalar yaşandı.

Abone ol

Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberine göre, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Rakka'nın doğu kırsalındaki Madaan ilçesinde Suriye ordusu noktalarına saldırdı.

Saldırının ardından çıkan şiddetli çatışmalarda, Suriye ordusu, PKK/YPG'nin mevzilerine top atışlarıyla karşılık verdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, örgütün saldırısında Suriye ordusuna mensup birkaç asker hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 62 arttı
ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 62 arttı
Trump, Epstein dosyasının açıklanmasını öngören tasarıyı imzaladı
Trump, Epstein dosyasının açıklanmasını öngören tasarıyı imzaladı
Sürat Lojistik, 24 bin ton yükü 19 saatte indirerek performans rekoru kırdı
Sürat Lojistik, 24 bin ton yükü 19 saatte indirerek performans rekoru kırdı
The Guardian: İsrail, Lübnan'da yasaklı misket bombaları kullanıyor
The Guardian: İsrail, Lübnan'da yasaklı misket bombaları kullanıyor
Milyoner sayısında hızlı yükseliş: Mevduatlar 20 trilyon liraya çıktı
Milyoner sayısında hızlı yükseliş: Mevduatlar 20 trilyon liraya çıktı
Afrika'da yılın futbolcusu belli oldu
Afrika'da yılın futbolcusu belli oldu
400 milyon dolarlık imza... Emlak Konut Mekke'de
400 milyon dolarlık imza... Emlak Konut Mekke'de
MHP'li Feti Yıldız: İmralı'ya kesin olarak gidilecektir
MHP'li Feti Yıldız: İmralı'ya kesin olarak gidilecektir
Bülent Arınç açıkladı: Demirtaş aktif siyaseti düşünmüyor
Bülent Arınç açıkladı: Demirtaş aktif siyaseti düşünmüyor
Muhterem İnce'den 'Gazze' vurgusu: "İnsanlığın ortak vicdanı yıkılıyor"
Muhterem İnce'den 'Gazze' vurgusu: "İnsanlığın ortak vicdanı yıkılıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski TBMM Başkanı Toptan'a ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski TBMM Başkanı Toptan'a ziyaret
İstanbul'da Böcek ailesinin 4 ferdinin ölümüne ilişkin 4 kişi tutuklandı
İstanbul'da Böcek ailesinin 4 ferdinin ölümüne ilişkin 4 kişi tutuklandı