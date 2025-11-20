BIST 10.975
Bakan Yerlikaya duyurdu: 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 687 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 687 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 81 ilde yürütülen çalışmalar kapsamında umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durakları ve istasyonlarda 434 bin 295 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını belirtti.

Uygulamalarda 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 29 göçmen kaçakçısı ile 687 düzensiz göçmenin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri için işlemlerin başlatıldığını vurguladı.

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin, göç yönetiminde insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunduğuna işaret etti.

Yerlikaya, göç konusunu "düzenli-düzensiz göç", "uluslararası koruma", "gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş", "göçmen kaçakçılığıyla mücadele" ve "sınır yönetimi" gibi tüm boyutlarıyla ele aldıklarını kaydetti.

