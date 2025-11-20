Milletvekili Mehmet Aşila'dan Fahri Kur'an kursu öğreticileri kadro verilsin çağrısı

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşila, TBMM kürsüsünden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın uygulamalarını eleştirdi. Aşila, on beş yılı aşkın süredir kadrosuz ve güvencesiz çalışan fahri Kur'an kursu öğreticileri için "köle gibi çalıştırılıyor" dedi ve kadroya geçiş hakkı verilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda söz alan Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşila, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki fahri Kur'an kursu öğreticilerinin yaşadığı mağduriyeti gündeme taşıdı.

Aşila, Diyanet’in kurs açmakla övündüğünü ancak bu kurslarda ders veren fedakâr kadın öğreticilere hak ettikleri kadro hakkını vermediğini söyledi.

İMAMLARA KADRO VERİLDİ, ÖĞRETİCİLER DIŞLANDI

Mağduriyetin 15 yılı aştığını belirten Milletvekili Aşila, geçmişteki düzenlemeleri hatırlatarak Diyanet’i çifte standart uygulamakla eleştirdi:

"2015 ve 2022 yıllarında vekil imamlara TBMM tarafından kadro verildi. Ancak fahri Kur’an kursu öğreticileri, bu düzenlemelerin kapsamı dışında tutuldu. Diyanetin sadece erkek imamlara ihtiyacı varsa, o hâlde on beş yıldır fahri bayan Kur’an kursu öğreticileri neden köle gibi çalıştırılmakta, neden kadro hakları verilmemektedir?"

'DİYANET ÖVÜNÜYOR, KADRO HAKKI VERMİYOR'

Mağduriyetin artık kabul edilemez boyuta ulaştığını söyleyen Aşila, fahri öğreticilerin çalışma koşullarının güvencesizliğine ve zorluğuna dikkat çekti. Aşila, bu fedakâr çalışanların haklarının acilen teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

SGK PRİMİ ESAS ALINARAK KADRO VERİLMELİ

Mehmet Aşila, mağduriyetin giderilmesi için hükümete somut bir çözüm yolu önerdi. Aşila’nın talebi, tüm fahri (geçici) Kur'an kursu öğreticilerini kapsayacak şekilde SGK primleri üzerinden kadro verilmesi oldu:

Kadroya Geçiş: Öğreticilerin görevde olup olmamalarına bakılmadan, SGK primleri baz alınarak kadroya geçirilmeleri.

Emeklilik Hakkı: Sigortalarının 30 güne tamamlanması ve böylece hak ettikleri emeklilik hakkına kavuşmalarının sağlanması.

Aşila, konuşmasını, "Bu kardeşlerimize bir an evvel haklarının teslim edilmesi gerekiyor" diyerek sonlandırdı ve hükümeti bu konuda hızla adım atmaya çağırdı.