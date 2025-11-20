BIST 10.975
HABER /  GÜNCEL

Özgür Özel'den o isme makamında fırça: 'Hangi yüzle geldin?'

CHP'de mektup tartışmasının ardından yaşanan bir gerilim daha kulislere sızdı. Grup toplantısının ardından makamına çekilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yanına gelen Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki'ye herkesin içinde fırça atarak "Hangi yüzle buraya geldin?" sözleriyle yüklendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel milletvekillerinin bildiri yayımlamasının ardından partide gerginlik sürüyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Özel'e ültimatom verilmesiyle aynı gün yaşanan bir tartışmayı Medya Kritik programında aktardı.

"HANGİ YÜZLE BURAYA GELDİN?"

Özel'in sinirlerinin gergin olduğunu vurgulayan Atik grup toplantısının ardından başkanlık katında yaşanan olayı şu sözlerle aktardı: "CHP'yi konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Genel Başkan'ın sinirleri gergin. Mektup konusuyla aynı gün oldu. Dün grup toplantısından sonra Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki ve heyeti ilçe başkanlarıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i makam odasında ziyaret ediyorlar. Özgür Özel'in tepkisi şöyle oluyor:

Sen hangi yüzle buraya geldin?' Hakan Tiryaki neye uğradığını şaşırıyor. Alttan almaya çalışınca aynı cümleyi duyuyor. Özel 'Sen bana rağmen il kongresinde aday oldun seçildin, şimdi karşıma çıkıyorsun?' diyor. Bi de diyor ki 'Şimdi bana geldin Hatay Milletvekili var Mahmut Güzelmansur, onu da PM'ye sokmamızı istersiniz şimdi' diyor."

"ÖZGÜR ÖZEL SİNİR PATLAMASI YAŞIYOR"

Atik'in anlatımına göre sinir krizi yaşayan Özel, Tiryaki'yi görevden düşürmek için kongreye gideceğini de söyledi:

"Hızını alamıyor Özgür Özel sinir patlaması yaşıyor, 'Hangi kurultayda bana faydan oldu, hep benim karşımdaydın' diyor. Doğru Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim ama bir genel başkan böyle fırçalamaz. 'Bana rağmen seçildin aralık ayında istifa edeceksin Hatay'da yeni bir kongre yapacağız başka birini başkan seçeceğiz. Benim açımdan yok hükmündesiniz. Senin yaptıklarından benim haberim yok mu zannediyorsunuz? Biz biraz tökezlesek bizi devirirsiniz diyor."

