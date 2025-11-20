Yarın motorinin litresi ilk kez 60 liraya geçecek! Uçuk zamla 61 lirayı aşan il bile var
21 Kasım 2025 Cuma günü itibariyle kallavi bir zam geliyor. Akaryakıt ürünlerinden motorine cuma günü zam 1 TL 78 kuruş zam yapılacak. Bu zamla birlikte motorinin litresi ilk kez 60 lirayı aşacak. Zam sonrası motorinin litre fiyatı Ankara'da 60 TL 46 kuruşa çıkacak. Bazı illerde ise motorinin litre fiyatı 61 lirayı da aşacak. Antalya'da motorinin litresi cuma günü itibariyle 61 lira 85 kuruştan satılacak. İşte tabelada ilk kez göreceğimiz 60'lı rakamlar...
Motorinin litre fiyatına beklenen zam oranı kesinleşti. Zam gece yarısı geliyor. En son benzin fiyatları zamlanmış ve litre fiyatı İstanbul'da 54,89 liraya çıkmıştı. Daha önce yüklü bir zam gören motorin fiyatları ise bir kez daha uçuşa geçti. Cuma günü itibariyle pompaya yansıyacak olan motorin zammı ile 50'li rakamlar geride kalacak, 60'lı rakamlar tabelaya yansıyacak. Bazı illerde ise 61 liranın üstün görülecek. Zamdan önce gece yarısına kadar depolarınızı fulleyin...
MOTORİNE NE KADAR ZAM GELİYOR?
Motorinin litre fiyatına 21 Kasım cuma gününden geçerli olacak zam oranı kesinleşti. Motorine gelecek olan zam 1 TL 78 kuruş olacak. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı bazı illerde 60 lirayı ilk kez aşacak. Bazı illerde ise 61 lirayı da geçecek. Zam sonrasında motorinin litre fiyatı şöyle olacak:
CUMA İTİBARİYLE MOTORİNİN LİTRE FİYATI
-Ankara’da motorinin litre fiyatı 60 TL 46 kuruşa,
-İstanbul’da motorinin litre fiyatı 59 TL 43 kuruşa,
-İzmir'de motorinin litre fiyatı 60 TL 79 kuruşa,
-Antalya'da motorinin litre fiyatı 61 TL 85 kuruşa,
-Hakkari'de motorinin litre fiyatı 61 TL 96 kuruşa çıkacak.