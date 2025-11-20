BIST 10.975
Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok! Mahkemeye verildi, başı derde girebilir

Hollywood'un köklü yapım şirketlerinden biri olan Warner Bros Entertainment Inc., Fenerbahçeli yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun 'Harry Potter' evrenine ait görsel ve işitsel unsurları izinsiz kullandığı gerekçesiyle dava yoluna gitti, mahkemeye başvurdu. Şirket, Aktürkoğlu'nun sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarını da dosyaya dahil etti.

Hollywood'un dev yapım şirketi Warner Bros Entertainment Inc., Fenerbahçeli efsane futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında herkesin dikkatini çeken sürpriz bir hukuki süreç başlattı. Şirket, Aktürkoğlu'nun gol sevinçlerinde ve sosyal medya paylaşımlarında bulunan "Harry Potter" evrenine ait görsel ve işitsel unsurları izinsiz kullandığını ifade ederek İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

MARKA VE TELİF HAKKI İHLALİ İDDİASI

Dosyada, "Harry Potter", "Hogwarts", "Gryffindor" gibi ibarelerin Türkiye'de tescilli markalar olduğu vurgulandı. Warner Bros, bu markaların sadece kitap ve filmlerle sınırlı olmayan, dünya çapında büyük ticari değere sahip markalar olduğunu belirterek Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımlarında bu markalara doğrudan atıfta bulunduğunu savundu.

Mahkemeye sunulan belgelerde futbolcunun sosyal medya paylaşımlarında Hedwig's Theme adlı ikonik film müziğini kullandığı, Harry Potter karakterine benzeyen animasyon figürlerinin, Hogwarts armasının, film dekorlarını andıran sahnelerin ve benzer kostümlerin yer aldığı aktarıldı.

"İZİNSİZ KULLANIM" VURGUSU

Warner Bros, tüm bu unsurların hiçbir izin alınmadan kullanıldığını belirterek bunun hem telif hakkı hem de marka hakkı ihlali olduğunu ifade etti. Şirket, Kerem Aktürkoğlu'nun bu kullanımlarının Türk Ticaret Kanunu kapsamında "haksız rekabet" oluşturduğunu da iddia etti.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ TALEP EDİLDİ

Warner Bros, mahkemeden futbolcunun Instagram ve X platformlarındaki paylaşımlarının uzman bilirkişi tarafından incelenmesini istedi. Ayrıca bu incelemenin futbolcuya tebligat yapılmadan gerçekleştirilmesi gerektiği de dilekçede belirtildi.

Yapım şirketinin talebi, kullanılan tüm görsel ve işitsel unsurların gerçekten Harry Potter evrenine ait olup olmadığının tespiti yönünde.

DAVA SÜRECİ MERAK KONUSU

Kerem Aktürkoğlu cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, dava sürecinin nasıl devam edeceği merakla bekleniyor. Ünlü futbolcunun gol sevinci olarak sık sık "Harry Potter" temalı hareketler yapması, dava dosyasının oluşmasında önemli bir etken olarak gösteriliyor.

