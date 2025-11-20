Helallik istedi Erdoğan'a istifasını sundu! Beştepe'de sürpriz ayrılık

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan, 7 ay önce atandığı görevinden ayrıldı. İstifa gerekçesini açıklayan Aşan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan, 7 aydır sürdürdüğü görevinden istifa etti. 10 Nisan'dan bu yana yürüttüğü görevden istifa gerekçesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklayan Aşan, söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"KİŞİSEL NEDENLERDEN ÖTÜRÜ..."

"Dün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızdan kişisel nedenlerden ötürü başdanışmanlık görevimden affımı talep ettim. Geçtiğimiz 7 yıl boyunca bana liderliği altında ülkeme hizmet etme imkanını tanıdığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra da sağlığım el verdiği müddetçe ülkeme hizmete devam edeceğim.

HELALLİK İSTEDİ

Görev yaptığım süre içerisinde ismini sayamayacağım bir çok insanın desteğini ve dostluğunu gördüm; haklarını helal etsinler. Rabbim bahtımızı, yolumuzu açık etsin."