Bera Holding GES yatırımlarındaki en büyük tesisini devreye aldı

Bera Holding, son üç ayda toplamda 15,6 megavat elektrik (MWe) gücündeki 4 tesisini devreye alarak üretime başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, holding, "tüm işletmelerindeki enerji tüketimini yenilenebilir kaynaklardan sağlama" hedefiyle yatırımlarına bu yıl hız verdi.

Bu kapsamda holding sanayide yeşil dönüşüm hedefi doğrultusunda yatırımlarına devam ederek, son üç ayda Divapan, Koveka ve MPG AŞ için toplam 15,6 MWe gücündeki 4 ayrı güneş enerjisi santrali (GES) kurulumunu devreye aldı.

Devreye aldığı tesislerde elektrik üretimine başlayan şirketin, yenilenebilir enerjiye yapmış olduğu toplam yatırım tutarı da 21,5 milyon doları aştı.

Gerçekleştirilen yatırımlar sonucunda 41 bin ton karbon dioksit salınımı engellenirken, yaklaşık 6 bin ağacın yıllık karbon tutumuna eş değer çevresel katkı sağlanmış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin, enerji arzının küresel ve bölgesel anlamda büyük belirsizlikler taşıdığı bir dönemde, gruplarına bağlı şirketlerin ihtiyacı olan elektriği bünyelerinde üreterek hem üretim maliyetlerini düşürdüklerini hem de operasyonel anlamda bağımsızlıklarını artırdıklarını belirtti.

Şahin, işletmelerin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak hedefi doğrultusunda yeşil enerji yatırımlarına bu yıl için öncelik verdiklerini kaydetti.

Son birkaç yılda yenilenebilir enerjiye yapmış oldukları toplam yatırım tutarının 21,5 milyon doları aştığına dikkati çeken Şahin, "44.3 MWe üretim gücüne ulaşan holding, yıllık 65 bin MWh elektrik üretimi elde edecek olup, bu sayede toplam tüketiminin yüzde 40'ını yenilenebilir enerjiden karşılamaya başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Divapan'ın Düzce fabrikası enerji ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayacak"

Devreye alınan GES yatırımlarına ilişkin ayrıntıları da aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Holdingin bağlı ortaklıkları olan Divapan AŞ, Koveka AŞ ve MPG AŞ'nin, Sarayönü, Ilgın ve Meram'daki yeni güneş enerjisi santralleri tamamlanarak devreye alındı. 15,6 MWe gücündeki dört tesisin anlaşmaları haziran ayında gerçekleştirilmişti. Grup bünyesindeki en büyük GES yatırımı olan Divapan Sarayönü Arazisi, 95 bin metrekare alana kurulu olup, 10,2 MWe kapasiteye sahiptir. Yıllık ortalama 16 bin 500 MWh elektrik üretimiyle Divapan'ın Düzce fabrikasının enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacaktır.

Koveka'nın Ilgın ilçesindeki 4 MWe kapasiteli tesisi ise Tekirdağ'daki fabrikamızın enerji ihtiyacının yüzde 88'ini karşılayacaktır. Son olarak ise Konya'nın Meram ilçesinde kurulan Divapan AŞ'nin 999 kilovat elektrik (kWe) ve MPG'nin 400 kWe gücündeki tesisleriyle Bera Holding'in toplam GES kapasitesi 44,3 MWe seviyesine ulaşmıştır. Grubumuz, yıllık yaklaşık 65 bin MWh elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaktadır."